《墨雨雲間》吳謹言遭挖大坑活埋 入戲太深片場痛罵渣夫男星

《墨雨雲間》吳謹言（左）在片場看到梁永棋（左）就心痛。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視八點檔正熱播由吳謹言、王星越主演的古裝劇《墨雨雲間》，劇中吳謹言被渣夫陷害酒後偷人，接著挖了大坑把她埋了，主角的坎坷命運連吳謹言都於心不忍。

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《墨雨雲間》梁永棋（左）飾演渣夫謀害吳謹言（右）。（中視提供）

而飾演渣夫一角的男星梁永棋透露，在片場時，吳謹言光是看到他，心就覺得痛，有時演到一半，吳謹言還會突然對他說，「沈玉容，你裝什麼可憐，我都被你埋了」，戲裡戲外都入戲。尤其劇中梁永棋問吳謹言，「妳還願意嫁給我嗎？」，這句台詞一講完，吳謹言就轉過來看著他並脫口「你是瘋了嗎」。

男星梁永棋在《墨雨雲間》的戲份算是僅次於男主角王星越，他形容自己所飾演的「沈玉容」一角，已經進到一種病態的情緒裡，所以痛並快樂著，和王星越所飾演的「蕭蘅」，會相互較量，所以梁永棋接受訪問時曾提及：「劇中他（蕭蘅）意氣風發的從我身邊走過，像看垃圾一樣看了我一眼。」，他解讀那場戲對「沈玉容」的內心造成很大的衝擊。



吳謹言演出《墨雨雲間》再度爆紅。（中視提供）

吳謹言在劇中彈琴歲試奪魁那場，也是名場面之一，撼動人心的琴聲，彈到血染琴弦，為了營造她一路突破難關的心境，導演還安排吳謹言穿著一身藍衣飛上天，變身「飛天女神」，吳謹言自己看了都邊笑邊哭。為了劇中彈琴的橋段，她提早學了古琴，沒想到進組後才知道是要彈古箏，兩者完全不同，但她趕緊在片場跟老師學指法，並在很短的時間內記熟。

吳謹言在2021年拍了《尚食》後就停了下來，那時她31歲，刻意減慢自己進組的步伐，「想先停一停，覺得自己狀態不對，聽到很多關於自己演技上的一些聲音，包括觀眾對我的期待，不是都是正面的評論，看看自己到底哪裡出問題。」那段時間她去上台詞課、演話劇等，做一些同時能夠讓自己充電的工作，她提及那時也聽到有人說不要停，要不要就先拍，不拍就越沒人找她拍戲，後來《墨雨雲間》戲約上門，她抱持著「抓著了就好好去做」，戲播出後受到好評也讓她再度爆紅。由吳謹言、王星越主演的古裝劇《墨雨雲間》周一至周五晚間8點在中視頻道播出。

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