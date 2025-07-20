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鍾鎮濤嚇死！ 與「他」合照被舉報立刻高喊愛祖國

曾志偉（左2）、黃明志、鍾鎮濤等人合照。（翻攝自Threads）曾志偉（左2）、黃明志、鍾鎮濤等人合照。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕港星鍾鎮濤與曾志偉到馬來西亞演出時，歌手黃明志超有禮貌跟前輩打招呼，幾人順道合拍了照片，沒想到卻讓鍾鎮濤差點嚇死。原來鍾鎮濤與黃明志的合照被香港網友舉報，讓鍾鎮濤趕緊表明立場，並稱自己「因不察與個別人士合影之行為引發誤解」，高喊愛祖國，並稱早知其立場，絕對不會有任何接觸。看來是真的很怕，連黃明志的名字都不敢提。

黃明志表示為了不影響「祖國」的和平穩定以及大灣區香港的同志們的安全，已經將上一組合照刪除了。（翻攝自臉書）黃明志表示為了不影響「祖國」的和平穩定以及大灣區香港的同志們的安全，已經將上一組合照刪除了。（翻攝自臉書）

得知此事的黃明志在社群平台發文表示：「為了不影響『祖國』的和平穩定以及大灣區香港的同志們的安全。我們已經將上一組合照貼文刪除了...」。黃明志還懇請網友們不要來質問他為何這麼做，「要的話就去問你們的老闆」並心有所感地說：「btw（by the way，順帶一提） 香港嘅網民你哋真係勁撚到爆（香港的網友你們真的很糟糕）」。

鍾鎮濤急忙表明其「中國人」立場，甚至不敢提到黃明志的名字。（翻攝自微博）鍾鎮濤急忙表明其「中國人」立場，甚至不敢提到黃明志的名字。（翻攝自微博）

超擔心惹禍上身的鍾鎮濤趕緊發出愛國聲明，表示作為一名中國人，始終以實際行動踐行愛國精神，堅定維護國家尊嚴與民族情感，「當時合影純屬公開場合禮節性互動，此事件屬無心之失，絕不代表本人認同其觀點」。

【鍾鎮濤聲明】

本人作為一名中國人，始終以實際行動踐行愛國精神，堅定維護國家尊嚴與民族情感。近日在馬來西亞雲頂活動中，因不察與個別人士合影之行為引發誤解，本人特此作出嚴正聲明：

當時合影純屬公開場合禮節性互動，本人對該人事背景及過往不當言行毫不知情。若早知其立場，絕不會有任何接觸。此事件屬無心之失，絕不代表本人認同其觀點。（下為鍾鎮濤簽名）

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