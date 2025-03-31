吳謹言痛失至親復仇血恨 與劉學義「咬唇吻」惹爸爸關切

〔記者傅茗渝／台北報導〕改編自小說的古裝復仇劇《春花焰》，今（31）日起在中天娛樂台播出，吳謹言詮釋頂尖殺手角色，在劇中有許多場動作戲，這讓首次挑戰動作戲的吳謹言吃足苦頭，事前更做了許多武打訓練，她表示想拍動作戲想了6年之久，這次終於圓夢。

吳謹言圓夢拍武打戲。（中天電視提供）

《春花焰》劇情講述由劉學義飾演的大炎三皇子「慕容璟和」，因率兵出征收復青州，過程中遭遇青州大火害死十萬百姓，使得眾人視其為「人屠將軍」，吳謹言飾演因那場大火痛失至親的青州少女「眉林」，更誓立復仇血恨，於是進入秘密組織「暗廠」受訓成為死士，一步步朝著復仇之路邁進。

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吳謹言有一場名場面，劇中她為了聲東擊西，在水池裡以一打十五，拖延住陳楚河飾演的太子「慕容玄烈」的人馬，吳謹言談及那場戲時，坦言拍攝難度很高，「因為水有阻力，有些動作可能導演想設計的，但那個難度是無法完成，最後就減輕了動作的難易程度，而且那時候冬天，每天晚上四、五小時，到後面基本上都沒有體力，戲服都吸水，靴子更是進了水，腳像是灌了很多石頭一樣」

吳謹言說到拍攝打戲「很爽」，雖然辛苦但也令她熱血沸騰，而跟她同場對戲的陳楚河更是不斷誇讚吳謹言，「那場戲拍了快一個禮拜，她半身泡在水池裡，跟那些我派出來的殺手打，我其實每一天到現場，只要做一件事，就是站在屋簷下冷笑，我覺得她很辛苦，又冷穿得又薄」。

吳謹言與劉學義「咬唇吻」惹爸爸關切。（中天電視提供）

而吳謹言在該劇除了武打戲是亮點之外，她和劉學義之間的情感拉扯，以及大尺度的親密吻戲，更是該劇一大討論話題，其中更有相當激烈的「咬破嘴唇吻」，吳謹言回想起當初拍攝的情況，「兩人都（咬的）蠻狠的，演了兩遍，都挺猛烈的，兩人真的演出了『恨』的感覺」

雖然過去拍攝過很多吻戲，但她坦言當時拍攝前做了很大的心理準備，「還是有一些緊張，還好那場只演了兩次，再演下去這也不合適了」，當被問及是否敢看自己的吻戲時，吳謹言相當坦然地表示可以看，「我只招架不住身邊每個人都提，我爸看完直接說這集有點過分，我立馬解釋這是戲劇張力，我們都愛看，小朋友都愛看」。

吳謹言拍復仇劇拍上癮。（中天電視提供）

過去吳謹言在《延禧攻略》展現有仇必報爽快個性「魏瓔珞」而廣受好評，後續更在復仇爽劇《墨雨雲間》飾演重生後逆襲報復的「薛芳菲」，此次《春花焰》更以不同的復仇劇情出現，讓吳謹言成為「復仇女神」，對於這個稱號她相當滿意，「不只當今年的復仇女神，我要一直當」，更笑說要拍到有一天觀眾對她說「吳謹言妳別再復仇了好嗎，請妳停止復仇」，更表示已經復仇上癮，「就這樣一路復仇到底，還沒復完呢，那麼多仇，這些角色她們的DNA已經印在我的骨髓裡了，告訴我繼續接（復仇劇）繼續拍」

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