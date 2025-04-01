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娛樂 日韓

韓饒舌歌手證實 前重量級議員父爆料記者會前輕生

南韓執政黨重量級議員張濟元（右）傳出輕聲消息，饒舌歌手兒子NO:EL已證實。（翻攝自X）南韓執政黨重量級議員張濟元（右）傳出輕聲消息，饒舌歌手兒子NO:EL已證實。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓饒舌歌手「NO:EL」張龍俊曾於2019年爆出酒駕衝撞機車，還囂張嗆聲「我爸是國會議員」，強迫被撞騎士以1千萬韓圜（約新台幣22萬5千元）和解，事後甚至找人頂罪，當時社會一片撻伐。他的父親是南韓執政黨重量級議員張濟元，先前曾涉嫌性侵，昨（31）晚突爆輕生消息，震撼政壇，享壽57歲。

張濟元為南韓執政黨「國民力量」重量級前議員，同時也是親尹錫悅派核心人士。（翻攝自X）張濟元為南韓執政黨「國民力量」重量級前議員，同時也是親尹錫悅派核心人士。（翻攝自X）

張濟元為南韓執政黨「國民力量」重量級前議員，同時也是親尹錫悅派核心人士，他過世的消息已由兒子NO:EL在社群發布公開親筆信證實。張濟元曾任3屆國會議員，在政壇上呼風喚雨，近日遭控9年前曾灌醉現職學校秘書併熱嫌性侵，女方準備今（1）日召開記者會公布證據，未料堅稱清白的張濟元卻以生命明志，現場留有遺書。

24歲的饒舌歌手NO:EL在父親遺體被發現3小時候，於社群平台宣布噩耗，他表示從小型活動到個人演唱會，這一路走來，期間發生過很多事，父親總是大力支持「您總說我的歌曲和表演帶給您安慰，真的感激不盡」。

NO:EL過去曾經囂張嗆聲「我爸是國會議員」。（翻攝自IG）NO:EL過去曾經囂張嗆聲「我爸是國會議員」。（翻攝自IG）

即將在5月31日舉行個人演唱會的NO:EL也沉痛表示，演唱會將照常舉行，為了歌迷與父親，他立志會在更大的表演場地開演唱會，未來也會朝向更優秀的藝術家前進，絕不會讓父親丟臉。

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