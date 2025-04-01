記者會裝可憐無效！南韓民眾硬起來連署「金秀賢防止法」

南韓民眾連署向青瓦台請求設立「金秀賢防止法」，將性犯罪保護年齡調高。（翻攝自IG、YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員金秀賢因疑和已故女星金賽綸在未成年時交往引爭議，金秀賢於昨（31日）首度公開露面出席記者會，過程中一度痛哭。不過討拍的行為無效，部分南韓民眾連署向青瓦台提出請願，請求設立「金秀賢防止法」，將性犯罪保護年齡調至13歲以上、19歲以下。

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據韓媒報導，昨（31）日有不少民眾發動連署請願，要求國會設立「金秀賢防止法」，希望能將性犯罪的保護年齡從13歲以上至16歲以下，調成13歲以上至19歲以下；現行未成年人擬制強姦罪的刑罰則從猥褻處以罰金、強姦處以2年以上有期徒刑，改為猥褻處以2年以上有期徒刑、強姦處以5年以上有期徒刑。

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