湯姆霍蘭德再撇爆雷王！《蜘蛛人4》正式定名「重生日」

〔記者許世穎／綜合報導〕由湯姆霍蘭德回歸演出的第四部蜘蛛人個人電影，今天在CinemaCon電影博覽會正式宣布片名為《蜘蛛人：重生日》（暫譯，SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY），象徵著返校日、離家日、無家日之後的全新開始。

湯姆正在拍攝克里斯多夫諾蘭執導新片《奧德賽》，雖然未出席活動，但也透過影片向粉絲們預告了這場即將到來的超級英雄冒險，「很抱歉我無法親自到場，因為我正在地球的另一端拍攝電影，我知道《無家日》的結局給大家留下了一個巨大的懸念，所以《蜘蛛人：重生日》將是一個全新的開始，它正是如此，我只能透露這麼多。」

請繼續往下閱讀...

由湯姆霍蘭德再度回歸的第4部蜘蛛人個人電影，正式定名《蜘蛛人：重生日》（暫譯，SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY）。（資料照，索尼影業提供）

由於湯姆以「爆雷王」聞名，他也表示：「這是我被允許透露的全部內容，而且我早已克服了亂爆雷的習慣，所以不用擔心，今天我不會做那種事。」目前《蜘蛛人：重生日》的劇情仍保密到家，只宣布將於 2026 年7月31日在北美上映。

該片將由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓執導，克雷頓也表示：「我正在和世界上最傑出的藝術家團隊，一起探索這個精彩角色的下一個階段。我們每天都在瘋狂討論蜘蛛裝、擺盪動作，以及如何打造一場前所未見的精彩冒險和情感故事。」

《蜘蛛人：重生日》（暫譯，SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY）標準字也曝光。（翻攝自X）

飾演彼得帕克女友「MJ 」的辛蒂亞以及飾演「奈德」的雅各布貝塔隆也將回歸演出，《怪奇物語》女星莎蒂辛克近期也加入演員陣容，雖然角色尚未公開，但有傳言她可能會飾演X戰警的變種人琴葛雷。

目前仍不清楚漫威電影宇宙中還有哪些角色會在片中登場，導演克雷頓和製作團隊在 CinemaCon 上也沒有證實《蜘蛛人：重生日》的任何選角消息。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法