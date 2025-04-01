蔡依林推手全說了！親推電音曲掀生存潛規則

〔記者張釔泠／台北報導〕音樂鬼才小安繼2003年發行《浪費愛情》、2022年憂愁三部曲令人回味，2025年驚喜預告將推出EDM為主體的創作概念合輯，首波新歌《食物鏈》詞曲、編曲、混音、MV全製（自）作，小安化身電音DJ入鏡MV，並預告今起提前大放送，以間隔二天陸續曝光合輯音樂。

小安是許多天王天后的幕後推手。（好感度音樂提供）

小安曾為張學友、莫文蔚、張惠妹、蕭亞軒等天王天后製作音樂，愚人節公布將推出EDM概念合輯，小安分享：「之前自己的專輯作品風格比較多傾向搖滾類型，但我為其他多位歌手製作的音樂作品中，流行電音與舞曲佔很大部分。」小安對流行電音舞曲的敏銳度，從以蔡依林《特務J》與《唇語》獲金曲獎第19屆最佳編曲人獎、第26屆最佳單曲製作人獎，嗅出其獨特戰力。

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小安在MV中化身電音DJ。（好感度音樂提供）

小安此次在《pLASTic oVERdoSE mixtape》爽玩電音元素，首波創作新歌《食物鏈》，來自對虛偽人事物的亂象有感而發，以食物鏈比喻社會生態結構，為追求虛榮慾望膚淺空洞、自我膨脹不擇手段諸多表面化行為，因無法跳脫生存潛規則而衍生的種種劣根性，詞意相當REAL。

小安推出電音合輯。（好感度音樂提供）

MV影像部分，幾經思考他決定再度本色上陣，除延續之前一貫配帶耳機的造型之外，也想辦法呼應新歌電音氛圍添加造型，便從動畫電影《攻殼機動隊》中角色造型汲取靈感，戴上猶如特種機動部隊角色的酷炫夜視鏡，小安化身風格前衛的電音DJ，隨著電音的節奏搖擺入鏡。

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