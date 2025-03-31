緬甸網友謝謝台灣救災心意！導演趙德胤淚曝慘況：沒能力自救

趙德胤拿著衛生紙不斷擦淚，希望大家救救緬甸。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕緬甸上月28日發生規模7.7強震，死傷人數持續攀升，曾經以電影《再見瓦城》獲得金馬獎提名的導演趙德胤，身為緬甸華僑的他今天（31日）舉行記者會聲淚俱下，數度請求大家救救緬甸，因為緬甸經驗不足，沒有能力自求，他不怕「家醜外揚」，只希望獲得全世界關注。

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趙德胤召開記者會，呼籲大家關注緬甸強震。（在台緬甸學生團體、關注緬甸地震志工提供）

趙德胤今天與一群學生們舉行記者會，他數度哽咽，表示剛從緬甸回台，母親還在那邊，他自認平常拍電影是個非常理性的人，但家鄉遭遇重擊，至今都很難理性分享並傳達緬甸的狀況，「我從來沒有這麼恐懼過。這次不只是我的家鄉或者華人，而是我們人類的悲劇，全世界都是人，希望大家用善良、慈悲去看待。」趙德胤坦言幾乎無法入睡，家鄉緬甸沒有能力自救，一定需要全世界關注，不一定要捐款，只要滑手機5秒關注、轉發都是一種善良、慈悲。

臉書上可以看到緬甸網友討論台灣救災隊的文章。（翻攝自臉書）

趙德胤在16歲來到台灣，第二年就遭遇921地震，之後更加入台中高工成立的賑災中心，到了南投集集擔任志工4個月，他坦言當時感很深，「我在緬甸從來不知道什麼是地震，所有緬甸家鄉的人幾乎99%的人跟我一樣。」他分享，緬甸經歷過疫情，這6、7年因為拍攝紀錄片的緣故，親自走遍緬甸70%的地方，這些年來都處於飢餓、動亂的狀態。

趙德胤（右）轉頭痛哭，XRSpace創辦人暨董事長周永明上前安撫。（在台緬甸學生團體、關注緬甸地震志工提供）

這幾天緬甸慘況在網路上流傳，有些人遇難，有些還在等待救援，趙德胤的親戚正在從另外一個城市趕去救援，他透露：「群組上有人呼籲『你有挖土機可以帶過去、你有任何電鑽帶去。』可是很多人沒有，因為他們是年輕人，有個學弟就回：『那沒關係，人來就可以。』我是看到他這句話，決定要把這句話講出來，讓全世界的人都聽到。緬甸這幾年面對這種災難，我們真的沒有什麼能力，有學弟說：『我們每一個人都有一雙手，每一個人都要到現場用手搬一塊石頭。』我就決定站出來傳達這個消息。」

在台緬甸學生團體呼籲大家關注緬甸強震，發揮愛心。（在台緬甸學生團體、關注緬甸地震志工提供）

自地震發生後，許多台灣人在網上為緬甸、泰國的民眾祈禱，消防署表示，緬甸強震發生後，我國第一時間集結搜救人員126人（含6位醫師、7位護理師、2位獸醫師、2位結構技師）、搜救犬6隻及各式裝備器材15公噸的救援待命整備，不過由於總救災量能足以因應，搜救隊已解除待命，恢復正常勤務。儘管我國搜救隊未能到現場救人，不過消息傳出，臉書能看到許多許多緬甸網友表達對台灣感謝的留言，「聽說台灣擁有相當豐富的搜救經驗」、「謝謝你們的心意」、「台灣很常有地震，救災技術很先進，如果能得到幫忙，那是一個很大的助力」。

現場播放緬甸強震影片，學生看見家鄉畫面忍不住紅了眼眶。（在台緬甸學生團體、關注緬甸地震志工提供）

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