緬甸8.2強震嚇不跑！方文琳校花女兒遊曼谷 曝光當地災後現況

《啥人顧性命》首映記者會，（左起）楊小黎、方文琳、夏靖庭、吳政迪。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕緬甸近日發生規模8.2強震，昔日歌壇玉女方文琳的校花女兒于齊薇，在地震後前往緬甸的鄰近國泰國曼谷旅遊。方文琳今（31日）出公視台語台電視電影《啥人顧性命》首映記者會，坦言在女兒出發前很忐忑，「地震的時候我叫她不要去，同學的媽媽也反對她們去，要擔心小孩真的是擔心不完，但是怎麼辦？」

方文琳的女兒于齊薇，在地震後前往泰國曼谷旅遊。（記者潘少棠攝）

方文琳談到，女兒和2個閨密一同旅遊，行程在幾個月前就已敲定，當時緬甸KK詐騙園區抓豬仔的新聞橫行，讓身為媽媽的方文琳相當擔心，結果行前又發生緬甸強震，她趕緊詢問旅居泰國的藝人好友胡佩蓮當地狀況，然而胡佩蓮表示，地鐵已經恢復，目前都很安全，方文琳也代女兒要平安、把自己照顧好，于齊薇也掛保證說：「我一定每天隨時跟妳報告狀況。」至於有無回報狀況？方文琳哭笑不得說：「沒有，回報的都是美食。」

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方文琳（左）去年自揭罹患食道癌，至今飲食沒太大改變，但是睡前助眠的烈酒已戒。圖右為夏靖庭。（記者潘少棠攝）

方文琳去年自揭罹患食道癌，至今飲食沒太大改變，還是喜歡吃燙口食物，但是睡前助眠的烈酒已戒，方文琳深惡痛絕說道：「以前交的男朋友愛喝酒，把我氣死了，酒到底有什麼好？」透露現在每3個月回診，追蹤術後恢復狀況，笑說：「醫生比我還積極。」

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