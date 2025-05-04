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娛樂 最新消息

台灣正妹赴日拍AV！出道作成績超亮眼「銷售第4名」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣AV女優「Tiny」胎尼3月底宣布，在日本暗黑界二度出道，新作品《世界的美少女》獲得巨大回響，開放預購後，空降排行榜第2名，如今4月份銷量出爐，胎尼竟然力壓眾多資深AV女優，以新人之姿獲得第4名佳績！

胎尼日本出道作登4月銷售排行第4名。（翻攝自IG）胎尼日本出道作登4月銷售排行第4名。（翻攝自IG）

胎尼2月28日預告，將在日本重新出道，並宣布新作品WSA-001《世界的美少女》開始預購，不過，4月5日才會正式發售。消息一出，立刻引起熱烈討論，就連日本成人平台FANZA於社群平台X發文指出，該作品登上了預購榜第二位，僅次於「超級新人」J級寫真女星瀨戶環奈。

相關新聞：J級寫真女星下海！ 達人狂讚「極品」看好統治AV界10年

如今FANZA上（4）月銷量排行榜出爐，胎尼在社群開心表示，「四月的DVD排行是第四名」，不忘感謝粉絲支持。值得一提的是，排名在她前面的作品，都是來頭都不小的人氣女優，包括瀨戶環奈、「美少女天花板」石川澪及河北彩伽。

胎尼銷量獲佳績感謝粉絲支持。（翻攝自X）胎尼銷量獲佳績感謝粉絲支持。（翻攝自X）

貼文曝光後，粉絲紛紛留言送上祝福，「前三名太強，第4名不簡單」、「什麼時候要出第二部」、「上個月第三，這個月第四，續航力不錯，代表有持續的銷量。」

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