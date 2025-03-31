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娛樂 日韓

GD演唱會太陽、大聲喜現身 中國粉絲疑場內吸電子菸

GD（中）在現場看到太陽（左）和大聲，三人開心的擁抱在一起。（翻攝自微博）GD（中）在現場看到太陽（左）和大聲，三人開心的擁抱在一起。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）昨（30）日於韓國京畿高陽綜合體育場進行演唱會第二日，舞台陣容依舊超華麗，除第一日邀請到師妹「2NE1」隊長CL一起合唱畫龍點睛外，最驚喜的就是BIGBANG隊友太陽和在社群平台 驚喜現身，讓許多粉絲激動地喊破喉嚨。

（左起）太陽、GD、大聲三人忍不住在台上閒話家常。（翻攝自微博）（左起）太陽、GD、大聲三人忍不住在台上閒話家常。（翻攝自微博）

GD連續2晚開唱，讓許多粉絲興奮不已，現場更是星光熠熠。昨晚的神秘嘉賓是BIGBANG成員太陽和大聲，3人在舞台上就開心的互相擁抱並閒話家常，它們一起唱了BIGBANG的經典歌曲〈LAST DANCE〉、〈WE LIKE 2 PARTY〉。有粉絲發現演唱〈LAST DANCE〉時，前成員T.O.P的聲音並未被消音，且T.O.P的段落由太陽和GD兩人輪流演唱，歌曲尾聲GD抬起手遮住眼睛，被認為是在重現T.O.P演唱該曲時的招牌手勢，讓V.I.P（粉絲名）都感動極了。

GD（中）在社群平台發布與大聲（左）、太陽的合照。（翻攝自IG）GD（中）在社群平台發布與大聲（左）、太陽的合照。（翻攝自IG）

GD在第一場演唱會的時候就曾預告明年就是BIGBANG的出道20年紀念，笑說：「20歲成年了，也許可以加點性感的？」更讓V.I.P尖叫連連。

GD演唱會現場有疑似中國粉絲在場內吸電子菸。（翻攝自微博）GD演唱會現場有疑似中國粉絲在場內吸電子菸。（翻攝自微博）

遺憾的是有網友在網路發文表示，GD演唱會現場有一男一女的粉絲在現場狂吸電子菸，疑似是中國人，發文者認為：「中國粉絲那麼多，但是演唱會禮儀很差，很為志龍（GD）感到惋惜」。

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