陳小霞生日開唱 拒絕台上慶生：蛋糕來我可能會砸掉

陳小霞時隔14年於5／7舉辦音樂分享會。（華研國際提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕重量級音樂人陳小霞今年初發行了第4張個人創作專輯《老翅膀》，而暌違14年，她將於5／7在Legacy Taipei舉辦《2025 Composer 老翅膀音樂分享會》，當天正好是陳小霞的生日，她表示自己從來不過生日，2011年的演出以及這次的專場，都恰好被拉到台上過生日，無奈笑說：「有點尷尬。」被問到要不要全場觀眾幫她一起唱生日快樂歌？她立刻緊張地搖手：「千萬不要！」更開玩笑說道：「如果有送蛋糕來，我可能會砸掉。」

陳小霞時隔14年於5／7舉辦音樂分享會。（華研國際提供）

會選擇在14年後再度舉辦音樂會，原因非常簡單，陳小霞說：「就是出新專輯，想把新專輯跟的歌大家分享，告訴大家我有新歌。」同時她也表示，自己很少表演，因此很珍惜這次的機會，陳小霞謙虛說道：「我不擅長表演，但我滿喜歡的，希望可以透過live演出更清楚地讓別人感受到我的音樂。」

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在《2025 Composer 老翅膀音樂分享會》，陳小霞除了會演唱這次新專輯《老翅膀》的新歌，也會帶來過去3張專輯《大腳姐仔》、《化妝師》、《哈雷媽媽》的歌曲以及從未發表過的新歌，讓歌迷一飽耳福。陳小霞花了一些時間排定歌單，她透露：「我希望唱過去兩場演出沒唱過的歌，但總還是要有大家熟悉的歌嘛。」不只是唱歌，陳小霞也會在這次的演出中與歌迷朋友有一些互動，邀請大家一起來度過一個充滿音樂的美好夜晚。

陳小霞時隔14年於5／7舉辦音樂分享會。（華研國際提供）

對於這次的演出，陳小霞保持平常心準備，最大的期望是讓來支持的歌迷朋友們聽得開心，「年紀也大了，我不覺得我能長期做這種表演，但一旦做了就希望有好成績，盡量滿足來聽歌的人。」她感性的說：「能夠把一場表演好好做完，就功德圓滿了。」

《2025 Composer 老翅膀音樂分享會》門票將於4/2中午12:00開賣，資訊請關注華研國際官方社群。

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