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娛樂 最新消息

孫協志突曬夏宇童黑白照！「謝謝妳陪在我身邊」網友全嚇壞

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫協志3月才宣布和夏宇童的結婚喜訊，2人一直以甜蜜形象示人，未料他昨（7日）傍晚突曬出一張黑白婚紗照，還感謝老婆「一直陪伴身邊！」粉絲們一看到照片皆瞬間嚇傻，紛紛以為出了什麼事，「可以不要用黑白嗎？有點嚇人...」直到看完留言才終於鬆一口氣。

孫協志（右）以黑白照向夏宇童告白嚇傻許多粉絲。（翻攝自臉書）孫協志（右）以黑白照向夏宇童告白嚇傻許多粉絲。（翻攝自臉書）

孫協志在貼文裡以日文寫下對夏宇童的感謝，「ずっと 側にいてくれて ありがとう。（謝謝妳永遠陪在我身邊）」不過，他搭配的卻是2人的黑白合影，意外引爆外界關注及擔憂，「為什麼是黑白的，嚇死」、「文字也怪怪的以為怎麼了」、「看留言才發現是感謝文！」網友心情如洗三溫暖，從照片研判應是結婚照作品，但配色巧合讓人誤會。

其實，孫協志11月即將舉辦「仨拾初心 出道30週年台北演唱會」，門票下週二（15日）中午開售，這次主視覺也以灰黑色調設計，外界猜測孫協志或許因此特地配合宣傳，才選用黑白風格，不過這波放閃方式仍讓粉絲笑喊「心臟差點停」，最後紛紛送上祝福，期盼孫夏夫妻幸福長久。

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