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娛樂 最新消息

外國網紅評台灣政治人物英文程度！ 他獲最高評價「講得比我們好」

〔記者胡御柔／台北報導〕長年旅居台灣的加拿大YouTuber「Prozzie」經常以體驗台灣文化為主題拍攝影片，這回他邀請來自英國的網紅好友 Alan，一起針對「台灣政治人物的英文能力」進行有趣評比。

外國網紅針對「台灣政治人物的英文能力」進行評比。（翻攝YouTube）外國網紅針對「台灣政治人物的英文能力」進行評比。（翻攝YouTube）

他們將英文程度分為五個等級：S（最高）、A、B、C、D，並依據公開演說、專訪或受訪影片中的表現進行打分。

賴清德（C級）
首先他們觀看現任總統賴清德的一段英文演說，指出雖然賴總統曾赴美留學，但從語調和發音來看，「一聽就知道不是母語者」，且演講過程中需要依賴稿件，個別單字的發音略顯吃力，最後給出C級評價。

蔡英文（A級）
接著評比前總統蔡英文，他們挑選她接受 BBC 英文專訪的片段進行分析。兩人一致認為蔡英文在沒有講稿的情況下應對自然、用詞得體，雖然有明顯亞洲口音，且出現一個文法小錯（漏加一個「S」），但能用英文深入討論政治議題仍令人佩服，給予A級。

馬英九（A級）
前總統馬英九也被評為A級。他們指出馬英九的發音清晰、文法正確，整體談吐自信。

李登輝、蔣經國、陳水扁、蔣中正（C級或無影片可考）
Prozzie表示，他試圖找尋陳水扁、蔣經國與蔣中正的英文片段，但未能找到可信資料；至於李登輝則認為與賴清德水準相近，同樣評為C級。

外國網紅針對「台灣政治人物的英文能力」進行評比。（翻攝YouTube）外國網紅針對「台灣政治人物的英文能力」進行評比。（翻攝YouTube）

朱立倫（A級）
國民黨主席朱立倫也獲得不錯評價。儘管部分單字發音不太清楚，若單聽可能會讓人困惑，但整體語句流暢、文法正確，最終給出A級。

蔣萬安（B級）
台北市長蔣萬安則被評為B級。兩人指出他的英文整體表現穩定，但亞洲腔調較重，影響了整體語感，因此未能進入A級。

外國網紅大讚副總統蕭美琴的英文能力。（翻攝YouTube）外國網紅大讚副總統蕭美琴的英文能力。（翻攝YouTube）

蕭美琴（S級）
現任副總統蕭美琴獲得一致好評。兩位網紅指出，她的英文不僅自然流暢，甚至可聽出帶有美國中西部腔調，笑稱「她講得比我們還好」，並給予最高等級的S級評價。

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