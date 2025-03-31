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娛樂 最新消息

沐妍國小遭氣功師父「手伸褲子侵犯」 雨絃被媽媽男友強行舌吻

李雅英疑遭台啤永豐雲豹執行長張建偉點名「坐腿上」。（資料照，記者胡舜翔攝）李雅英疑遭台啤永豐雲豹執行長張建偉點名「坐腿上」。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近來傳出韓籍啦啦隊女神李雅英遭台啤永豐雲豹執行長張建偉點名「坐腿上」，雖對方事後否認但仍引發爭議，李雅英今則回應：「那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話。」同為啦啦隊圈的沐妍今與雨絃出席代言記者會時，也分享自己人生中已經歷過無數次性騷，最恐怖的一次是國小時遭哥哥的氣功師父「伸手」摸進褲子；雨絃則提到國小時也被媽媽當時的男友強行舌吻。

經歷無數次性騷擾的沐妍學會主動避免被動接觸。（FIF打歌舞台提供）經歷無數次性騷擾的沐妍學會主動避免被動接觸。（FIF打歌舞台提供）

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談及過往遭遇性騷擾的經歷，沐妍坦言應酬場合幾乎無可避免，「遇到了其實也不能怎樣，之前沒有經紀人保護，只能尷尬笑笑帶過，還好現在有經紀人幫忙擋下。」她透露若是與其他女孩出門，經常是由她負責保護隊友。

阿沁（左起）、雨絃、沐妍今與出席代言記者會。（FIF打歌舞台提供）阿沁（左起）、雨絃、沐妍今與出席代言記者會。（FIF打歌舞台提供）

經歷無數次性騷擾的沐妍已逐漸感到麻痺，像是合照時對方趁機搭肩，後來她學會主動抓住對方的手，避免被動接觸。她更憶及某次受邀參加一名富商的生日派對，對方竟將她帶進小房間，直接告白並要求她當女友。

不過最令沐妍感到害怕的一次，是在國小時遭一名氣功師父侵犯，「當時哥哥身體不好，爸爸找了一名氣功師父到我們家，有次半夜睡覺睡到一半，就發現對方把手伸進我的褲子，當時我已經醒來，但我不敢反抗所以繼續裝睡。」她坦言至今都不敢跟爸爸說，因為當時哥哥身體真的很不好，爸爸很信任且很需要那名氣功師父。

雨絃（左）與沐妍表示受到過多次性騷擾。（FIF打歌舞台提供）雨絃（左）與沐妍表示受到過多次性騷擾。（FIF打歌舞台提供）

雨絃則提到，自己國小時也曾被媽媽當時的男友強行舌吻，對方甚至還會直接拉開她的衣服問「怎麼還沒發育？」，即使感到相當不舒服也不敢告訴媽媽，是後來上了國中之後，知道媽媽已與對方分手才決定告知。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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