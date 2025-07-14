盛治仁不同意罷免 陳揮文嗆問：立委可立法修法普發現金？

立法院會11日三讀通過因應美國對等關稅的特別條例，要普發現金一萬元，國民黨立委羅明才當場在議場「點鈔」。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕曾任文建會主委、現職雲品國際董事長的盛治仁，13日在臉書發文表示不同意罷免，今（14）日凌晨被名嘴陳揮文發文批評，陳揮文請教盛治仁：「立委可以立法修法普發現金嗎？立委可以幫軍人加薪嗎？」



陳揮文在發文針對盛治仁發文提出疑問，他問盛治仁：「藍白兩黨以62席（立院過半57席）的優勢，想通過什麼就通過什麼，想做什麼就做什麼，絲毫不考慮總統府與行政院等四院，好似我們已經改為內閣制，一切國會說了算？ 請教盛老師，立委可以立法修法普發現金嗎？立委可以幫軍人加薪嗎？」

發文最後，陳揮文說，大罷免大成功？他要努力改善自己的生活；大罷免大失敗？他也要努力改善自己的生活；大罷免成功或失敗？交給有選票的公民決定吧！

陳揮文臉書全文