盛治仁不同意罷免 陳揮文嗆問：立委可立法修法普發現金？
立法院會11日三讀通過因應美國對等關稅的特別條例，要普發現金一萬元，國民黨立委羅明才當場在議場「點鈔」。（資料照）
〔記者林南谷／台北報導〕曾任文建會主委、現職雲品國際董事長的盛治仁，13日在臉書發文表示不同意罷免，今（14）日凌晨被名嘴陳揮文發文批評，陳揮文請教盛治仁：「立委可以立法修法普發現金嗎？立委可以幫軍人加薪嗎？」
好久不見的盛治仁老師，評論此次大罷免，共計十四項重點，非常值得各位大大參考。
然而，第五項重點，我有疑問，在此冒昧請教盛老師與各位網友。以立法院上週表決通過的「普發現金一萬」為例，這其實是本屆立院三個會期以來的縮影，藍白兩黨以62席（立院過半57席）的優勢，想通過什麼就通過什麼，想做什麼就做什麼，絲毫不考慮總統府與行政院等四院，好似我們已經改為內閣制，一切國會說了算？
請教盛老師，立委可以立法修法普發現金嗎？立委可以幫軍人加薪嗎？
為洗脫「民進黨側翼」的攻訐，我批評一下賴清德，身為總統亦有可議之處。台灣才這麼一丁點大，上任一年多，竟然還有未曾巡視的縣市。擁有立院席次的藍白在野黨，賴一通電話也沒招呼過，原訂的朝野對談與國安簡報，目前看來恐遙遙無期。
大罷免大成功？我要努力改善自己的生活。
大罷免大失敗？我也要努力改善自己的生活。
大罷免成功或失敗？交給有選票的公民決定吧！
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