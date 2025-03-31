日綜《有的沒的調查局》惡剪「中國人吃光烏鴉」 社長道歉、暫停街訪單元

日本綜藝節目《有的沒的調查局》因惡意剪輯中國女子發言而引發風波。（擷取自X）

〔即時新聞／綜合報導〕日本電視台綜藝節目《有的沒的調查局》（月曜夜未央）自2012年播出至今深受觀眾喜愛，但本月24日播出的片段，卻惡意剪輯一名中國女子受訪內容，扭曲成「中國幾乎看不到烏鴉，因為都被吃掉了」。對此，電視台公開道歉並宣布暫停街訪單元、取消負責導演的職務。

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綜合日媒報導，《有的沒的調查局》24日播出的節目片段惡意剪輯一名中國女子受訪內容，當時她以日語表示，「中國幾乎看不到烏鴉在飛」，隨後被移花接木成「因為都被吃掉了，所以很少」、「總之煮熟吃掉就結束了」等。

日本電視台（NTV）27日先透過聲明證實此事，承認剪輯手法不當，扭曲受訪者原意，並向當事人及觀眾致歉，「將立即調查事件真相，徹底檢討節目製作流程，防止類似事件再發生。」

日本電視台社長福田博之今（31）日在記者會上公開道歉，並表示該片段由外包導演剪輯，該導演已承認為提升節目趣味性而刻意修改內容，未來將不再參與節目製作。此外，福田博之強調，電視台內部審查機制未能察覺問題，電視台責無旁貸，因此決定暫停《月曜夜未央》的街訪單元，待內部改革後再行恢復。

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