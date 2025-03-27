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娛樂 最新消息

日本節目大調查 千名成年男竟有85％「輕微漏尿」

日本綜藝節目《有的沒的調查局》由松子DELUXE（右）及村上信五擔任主持人。（翻攝自X）日本綜藝節目《有的沒的調查局》由松子DELUXE（右）及村上信五擔任主持人。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本節目《有的沒的調查局》（月曜から夜ふかし）日前分享成年男性漏尿問題，在1000名20～50歲的男星當中，竟然有高達84.6％的受訪者都有輕微漏尿的經驗。

這個數字驚呆現場主持人松子DELUXE及村上信武，過去大家都會認為漏尿情況大多會出現在已生產的女性身上，就算男性也會發生，沒有人會想到年齡層竟然如此年輕。

根據《有的沒的調查局》進行大調查，竟有許多男性有漏尿煩惱。（翻攝自X）根據《有的沒的調查局》進行大調查，竟有許多男性有漏尿煩惱。（翻攝自X）

節目中也舉出5種常見漏尿情況，分別為：
1、點滴漏尿：排尿後會有剩餘尿液滴漏在皮膚或內褲上。
2、殘尿：尿完後又有剩餘殘尿從尿道裡漏出。
3、忍不住：尿意過急沒能忍到洗手間就尿在褲子上。
4、太過用力導致漏尿：在運動或搬重物的使用較大力氣時發生漏尿。
5、大笑：大笑時因腹部用力導致尿液從尿道裡漏出。

松子DELUXE是日本相當出名的主持人。（翻攝自X）松子DELUXE是日本相當出名的主持人。（翻攝自X）

《有的沒的調查局》是日本電視台自2012年4月9日起每週一播出的綜藝談話性節目，由松子DELUXE及村上信五擔任主持人，節目中設有觀眾席，倘若錄影結束時間超過晚間11點，便會安排計程車送觀眾回家。該節目在台灣由緯來日本台購入播映權。

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