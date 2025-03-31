林采緹濕身解放「美胸比臉大」 上萬網友被辣暈：受不了！

林采緹經常透過社群分享生活。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林采緹過去因Cosplay「蛇姬」走紅，近年來積極經營副業，儘管工作忙碌仍不時會透過社群分享生活，29日就曬出多張自己去峇厘島的比基尼辣照，傲人雙球吸引大批網友朝聖按讚。

林采緹分享去年在峇厘島度假拍下的美照。（翻攝自IG）

林采緹在IG上傳多張照片，可見身穿成套的奶黃色比基尼，搭配藍色綁帶，戴上一副白色太陽眼鏡，沐浴在陽光下愜意擺拍，時而躺在吊床上，時而站在水池中，大方展現姣好身材，簡直要比臉大的傲人雙球相當吸睛，一雙白皙美腿也令人稱羨，不時對鏡頭放電，讓網友鼻血直流，紛紛直呼「超辣的」、「完美比例」、「太辣了受不了！」

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林采緹大方分享火辣身材。（翻攝自IG）

林采緹在文中透露，自己翻相簿偶然看見這組照片，透露這些是去年旅行時的未公開照，「看著相簿想念峇里島了，去年的照片竟然還有很多還沒放上。」表示拍照地點位於烏布，是當地很有名的日間俱樂部，周邊梯田環繞，風景絕美，她文末不忘提醒，「人很多建議一定要早上去！才能更感受到悠靜的大自然。」

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