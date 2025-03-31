金秀賢不開放提問 雪莉胞兄嗆：這也叫記者會？

金秀賢日前被雪莉胞兄怒斥懦夫。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕爭議延燒逾20天，韓星金秀賢經紀公司Gold Medalist今（31）日將在台灣時間下午3點半於首爾舉行記者會，金秀賢本人將出席發表聲明，韓媒報導，金秀賢在律師陪同下出席記者會，但只發表聲明不會安排額外問答環節，引來已故韓星雪莉胞兄再開嗆。

「橫豎研究所」自10日播出金賽綸阿姨的訪問，指控金秀賢與金賽綸在未成年時就交往，2人熱戀長達6年。不過Gold Medalist反駁，稱這段戀情只交往1年，且當時金賽綸早成年。

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雪莉生前主演電影《Real》因金秀賢爭議，吸引網友上串流平台觀看。（翻攝自IG）

昨晚「橫豎研究所」開直播沒爆料金秀賢，但聲稱有很多影片、照片，是家屬整理金賽綸遺物時發現，至少有5台手機、4台電腦，強調是非常久以前的電腦、手機，「我們現在就是等，看金秀賢要說什麼鬼話。」

已故韓星雪莉胞兄今天一早再度發文對金秀賢開「不開放媒體提問」的記者會表達強烈不滿，他怒嗆：「叫10位記者來卻不開放提問，這也叫記者會？那我也來當藝人，其他的不好說，記者會我肯定比你強。」

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