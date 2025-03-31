晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金秀賢不開放提問 雪莉胞兄嗆：這也叫記者會？

金秀賢日前被雪莉胞兄怒斥懦夫。（翻攝自IG）金秀賢日前被雪莉胞兄怒斥懦夫。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕爭議延燒逾20天，韓星金秀賢經紀公司Gold Medalist今（31）日將在台灣時間下午3點半於首爾舉行記者會，金秀賢本人將出席發表聲明，韓媒報導，金秀賢在律師陪同下出席記者會，但只發表聲明不會安排額外問答環節，引來已故韓星雪莉胞兄再開嗆

「橫豎研究所」自10日播出金賽綸阿姨的訪問，指控金秀賢與金賽綸在未成年時就交往，2人熱戀長達6年。不過Gold Medalist反駁，稱這段戀情只交往1年，且當時金賽綸早成年。

雪莉生前主演電影《Real》因金秀賢爭議，吸引網友上串流平台觀看。（翻攝自IG）雪莉生前主演電影《Real》因金秀賢爭議，吸引網友上串流平台觀看。（翻攝自IG）

昨晚「橫豎研究所」開直播沒爆料金秀賢，但聲稱有很多影片、照片，是家屬整理金賽綸遺物時發現，至少有5台手機、4台電腦，強調是非常久以前的電腦、手機，「我們現在就是等，看金秀賢要說什麼鬼話。」

已故韓星雪莉胞兄今天一早再度發文對金秀賢開「不開放媒體提問」的記者會表達強烈不滿，他怒嗆：「叫10位記者來卻不開放提問，這也叫記者會？那我也來當藝人，其他的不好說，記者會我肯定比你強。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中