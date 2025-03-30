五月天美國慶生！阿信突逼問「後悔加入」嗎？ 瑪莎驚吐真實心聲

五月天登拉斯維加斯Allegiant Stadium開唱。（相信音樂提供）



〔記者張釔泠／台北報導〕五月天慶祝3月29日成軍日，斥資千萬美金來到拉斯維加斯Allegiant Stadium舉辦 5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會，在安可橋段開、演唱到〈第一天〉時無預警開直播寵粉，全球歌迷紛紛湧入線上，超過1300萬人和五月天一起慶生。

阿信拷問團員是否後悔加入五月天。（相信音樂提供）

阿信轉身問團員有沒有後悔過加入五月天，冠佑先說：「很榮幸跟你們四位弟弟一起走這條路，經過這25年現在的五月天變很大。」邀請歌迷和五月天繼續下一個25年；團長怪獸感謝歌迷25年支持，他說：「不後悔，這一路上沒有任何一刻想過要放棄，終於走到現在，因為有你們陪著五月天，我們很幸運，謝謝大家！」

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五月天在美國歡慶329成軍日。（相信音樂提供）

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瑪莎則表示從組團到現在，和團員們認識快要35年，如果說後悔好像否定自己的一輩子，「在不要否定自己人生前提下，我怎麼會後悔！」同樣也表示不後悔的石頭則表示：「早想跟你們組團很久！」最後五月天和看台區的歌迷一起投下彩帶，一起迎接未來的25年。

五月天在安可橋段開直播和全球歌迷一起慶祝。（相信音樂提供）

演唱會前，內華達洲副州長的幕僚長代表內華達州跟拉斯維加斯市政府特別頒發證書給五月天，感謝五月天在全球音樂產業中的貢獻；五月天作為首支登上Allegiant Stadium演出的華語樂團，他們也為這場演出致上最誠摯的肯定與敬意。

五月天演出前，蕭秉治嗨唱三十分鐘。（相信音樂提供）

五月天登台前，蕭秉治、告五人也提前開趴，各自準備了30分鐘的演出，蕭秉治打頭陣，獻唱冠軍情歌〈外人〉以及《難哄》插曲〈想悄悄住進你的靈魂〉，他帶著8名舞者大陣仗演出，以〈戰神〉、〈Get Ou〉、〈Super Hero〉等快歌，炒熱現場氣氛，他說：「謝謝我最愛的師兄五月天，讓我有機會在329這麼特別一天來到這麼具有指標性的演出場地，也是第一次在拉斯維加斯演出，希望大家都能享受美好的夜晚。」

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告五人炒熱氣氛。（相信音樂提供）

告五人將在4月12日在高雄世運主場館開唱，儘管忙著為演唱會練團以及新專輯，也要來到美國為師兄慶生，他們一開場先帶來〈帶我去找夜生活〉，宣告精彩的五月天「慶生夜生活」即將到來，接著演唱膾炙人口的〈跳海〉、〈好不容易〉、〈從未見過的海〉，雲安說：「〈帶我去找夜生活〉大家唱得很大聲，所以〈愛人錯過〉也要唱得很大聲。」在唱到〈愛人錯過〉前，告五人特別走到小舞台和舞台左右兩邊，近距離跟大家打招呼，以驚人舞台魅力嗨翻全場。

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