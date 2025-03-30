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五月天將降臨大巨蛋！破紀錄唱「8場」撞江蕙又碰金曲

五月天宣布重磅喜訊。（相信音樂提供）五月天宣布重磅喜訊。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕五月天歡慶成軍25週年，美國時間3月29日在拉斯維加斯Allegiant Stadium舉辦「回到那一天」演唱會，安可時開啟約37分鐘的直播與五迷慶生，唱完後更拋出重磅喜訊，官宣於夏天唱上大巨蛋，將演出8場，破了張惠妹、周杰倫的紀錄。

安可直播時，阿信感性表示：「20幾年前的今天是五月天第一次站上世界舞台那一刻 ，從來沒想過在25年後會在地球另一端為大家唱歌。」謝謝歌迷陪伴，度過這一生一次的25年，「也謝謝你們參加五月天生日派對。」

五月天在演唱會後宣布了大巨蛋場次。（翻攝自小紅書）五月天在演唱會後宣布了大巨蛋場次。（翻攝自小紅書）

演唱會結束後，現場大螢幕曝光了「回到那一天」接下來的大巨蛋場次，所屬相信音樂在社群同步宣布好消息，「從行天宮後小房間，一首首唱到全世界，從七號公園小舞台，一步步登上大巨蛋，任意門外繞一大圈，回到25年最初的起點，台 北 ， 五 月 天 回 來 了。」

五月天終於將唱上大巨蛋。（翻攝自IG）五月天終於將唱上大巨蛋。（翻攝自IG）

相信音樂官宣五月天將唱上大巨蛋。（翻攝自臉書）相信音樂官宣五月天將唱上大巨蛋。（翻攝自臉書）

五月天將於6月27、28、29日以及7月4、5、6以及11、12日在大巨蛋開唱，8場不僅刷新紀錄，也巧撞金曲獎頒獎典禮以及江蕙的高雄巨蛋演唱會，至於進一步售票資訊仍有待相信音樂以及拓元售票官方公布。

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