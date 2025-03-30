大和解！誤爆是創意私房會員 EZCourse副總不告黃益中了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕偷拍論壇「創意私房」風波延燒，外界呼籲公開「高級會員」名單，公民老師、名嘴黃益中和作家吳淡如轉發相關名單，其中包括線上課程學習平台「EZCourse」副總洪偉傑。對此，洪偉傑發聲明澄清，並在黃益中致歉後，二度發聲回應。

黃益中誤爆洪偉傑是創意私房會員。（資料照）

洪偉傑昨（29日）發聲明駁斥，有不明人士在臉書以數個假帳號捏造他是「創意私房會員」，澄清純屬惡意虛構不實謠言，嚴重損及他與EZCourse線上課程學習平台聲譽，呼籲大眾勿輕信假訊息而受影響，強調網路散播假訊息涉犯刑法加重誹謗罪，切勿轉傳散播，以免觸法。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：踢爆EZCourse副總為創意私房會員 黃益中公開道歉

黃益中隨即在臉書PO文致歉，「本人轉發Threads上網友所貼創意私房涉案名單，其中『線上平台副總洪偉傑』發出聲明書，此為假帳號虛構不實謠言，本人若有不當轉發造成當事人名譽受損，在此公告道歉。」

洪偉傑則在道歉文留言回應，「感謝黃老師為社會發聲」，同時譴責「創意私房」事件嚴重迫害台灣孩童的成長環境與社會和諧，指出他與黃益中和吳淡如因特定網軍惡意操弄錯誤資訊與圖片而受害，呼籲大眾停止不實訊息散播，「期盼各界一同打造和諧友善的社會環境，保障孩童健康成長。」對此，黃益中表示，感謝洪偉傑的理解與肯定。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法