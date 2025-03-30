踢爆EZCourse副總為創意私房會員 黃益中公開道歉
電視名嘴、公民教師黃益中。（翻攝自黃益中臉書）
〔記者林南谷／台北報導〕偷拍論壇「創意私房」風波延燒，因作家吳淡如指該平台有80名高級會員，電視名嘴、公民教師黃益中跟進公布13位會員名單，包括知名線上課程學習平台「EZCourse」副總洪偉傑，不過洪偉傑發聲明駁斥「網路惡意攻擊手法蓄意抹黑」，黃益中也隨即道歉。
黃益中昨晚深夜在個人臉書發出公告啟事，如下：
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黃子佼2023年捲入MeToo風波後，又因手握大量未成年性剝削影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，身為「創意私房」高級會員的他難辭其咎。對此，黃子佼案吹哨者Zofia近日坦言起初相當擔憂自身安全，甚至因怕遭到殺手不利而感到驚恐。
部落客Zofia前年出面控訴在年輕時遭黃子佼強吻、拍裸照被稱為「吹哨者」，然而有網友近日在Threads上有感黃子佼惡行一一遭披露而發聲表示，「再次感謝當初Metoo事件時，願意站出來發聲揭發惡人的女性。因為她們的勇敢，創意私房那一連串的污穢骯髒的性犯罪案件才能被揭發。」
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