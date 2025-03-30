踢爆EZCourse副總為創意私房會員 黃益中公開道歉

有關近日不明人士在臉書以數個假帳號捏造本人為「創意私房會員」之內容，特此聲明澄清純屬惡意虛構不實謠言，嚴重損及本人及日月文化出版股份有限公司EZ Course線上課程學習平台聲譽，請大眾勿輕信假訊息而受影響。網路散播假訊息涉犯刑法加重誹謗罪，請大眾切勿轉傳散播，以免觸法，提請注意。

此等不實言論係由特定網路網軍策劃並針對性攻擊，藉由網路惡意攻擊手法蓄意抹黑，以達到惡意毀損名譽之目的。日月文化出版股份有限公司嚴正警告相關人士，立即停止任何形式的誹謗攻擊行為，並立即刪除所有相關不實留言與訊息。若有再犯或持續散播，洪偉傑先生和日月文化出版股份有限公司必將請敦信法律事務所嚴密蒐證，全力追究到底，務必使散播者承擔一切法律後果，絕不姑息。

黃子佼2023年捲入MeToo風波後，又因手握大量未成年性剝削影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，身為「創意私房」高級會員的他難辭其咎。對此，黃子佼案吹哨者Zofia近日坦言起初相當擔憂自身安全，甚至因怕遭到殺手不利而感到驚恐。

部落客Zofia前年出面控訴在年輕時遭黃子佼強吻、拍裸照被稱為「吹哨者」，然而有網友近日在Threads上有感黃子佼惡行一一遭披露而發聲表示，「再次感謝當初Metoo事件時，願意站出來發聲揭發惡人的女性。因為她們的勇敢，創意私房那一連串的污穢骯髒的性犯罪案件才能被揭發。」

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☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆