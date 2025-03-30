「女黃安」賣水果被吐槽不新鮮 氣炸轟顧客：無知

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星劉樂妍當年以團體「女F4」出道，後來將事業重心轉往中國，經常發聲向中國輸誠，因此獲得「女版黃安」稱號；她近日開始直播銷售百香果，沒想到有顧客吐槽，廣告標榜新鮮水果，送來的卻是皺巴巴的「舊果」。對此，她不忍反擊了。

劉樂妍近日開始直播賣百香果。（翻攝自微博）

劉樂妍近日開始直播販售百香果，沒想到有一位顧客收到貨後，認為不新鮮，氣得找她理論，雙方因此隔空互槓。劉樂妍認為對方不講理，罵了一句「白嫖騙水果吃」，氣得該名網友回「我什麼時候白嫖了，我叫你誠實點，並沒有要求退款呀？自做多情幹甚麼！」、「遇到問題亂罵人，滿嘴髒話！我老人家對你一個小女孩，滿嘴講白嫖這種髒話，快噁心吐了」。

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劉樂妍公開兩人對話。（翻攝自微博）

劉樂妍28日於微博發文指出，一名網友在她的文章留言，指控她販賣乾癟、發爛的百香果，還惡意給予差評。對此，她反酸對方，「我原諒你的無知」，稱對方不會吃百香果，於是教起百香果的小知識，稱百香果就是「皮皺」才能吃，因為它是後熟的水果，「摘下來是綠的，然後慢慢變黃、變皺」，至於表皮變皺的速度取決於當地的氣溫，而對方位於福建，因此會比較快速。

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劉樂妍稱，自己已經退款，對方還滿口胡言，惡意留下差評，這讓她忍不住痛批，「做人要誠實這句話，應該是我送給你。做人要誠實。你拿了果，給了差評，又退了款。請你誠實，這句話應該是我該送給你的」。

然而，對話紀錄曝光後，有網友認為，「如果對方是老人家，確實要多點耐心溝通，莫要謳諷，人家能多次在你這下單對你來說也是一種認可了」、「這其中應該存在著許多誤解，但不得不說你的溝通方式與態度也有很大的問題」。

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