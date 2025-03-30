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別再可憐亞亞被骨肉分離 苦苓：那不是同情是矯情

別再可憐亞亞被骨肉分離 苦苓：那不是同情是矯情「亞亞」劉振亞發表武力統一言論，遭移民署廢止其居留許可，25日搭機返回中國。（翻攝自抖音）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「亞亞」劉振亞發表武力統一言論，遭移民署廢止其居留許可，25日搭機返回中國，今（30）日上午作家苦苓表示，亞亞被驅逐出境，她哭訴被骨肉分離，很多人也覺得同情，但這完全不是事實。

透過臉書發文，苦苓列出5點亞亞根本沒被骨肉分離：

1.政府並沒有不准亞亞的小孩一起回中國，小當歸還主動表示想回中國讀書，是亞亞不肯帶小孩回去偉大的祖國，沒有人逼他們分開。

2.亞亞只是被取消居留權，她還是有子女探視權，她也仍然可以申請來台灣依親，哪有什麼骨肉分留？除非中國限制她的人身自由。

3.如果她有中華民國身分證，即使犯法也不會被驅逐出境，但她已經來了那麼久（小孩11歲），為什麼不遲遲不申請身分證？非常可疑。

4.骨肉分離很慘嗎？夫妻離婚也會造成骨肉分離，是否應該不准離婚？犯法被抓去坐牢也會骨肉分離，是否要規定有小孩的都不必服刑？

5.亞亞鼓吹戰爭，附和中國武力統一台灣，那將會造成台灣千千萬萬人骨肉分離、甚至陰陽兩隔⋯⋯也可以說亞亞的遭遇只是「報應」而已。

苦苓最後怒嗆：「誰再可憐亞亞被骨肉分離，那不是同情，那是矯情。」

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