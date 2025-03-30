《橫豎研》曝光金秀賢獵豔手法 直指「他」是共犯

《橫豎研究所》不斷爆料知名男星金秀賢種種醜聞。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》（以下簡稱：橫豎研）連日爆料當紅男星金秀賢種種醜聞，除了指控他與已故女星金賽綸交往時女方尚未成年之外，更猛爆在演藝圈疑似有後公，並暗喻4位知名女星、拍攝《Real》時讓雪莉、韓智恩崩潰受傷。昨（30）《橫豎研》也透露金秀賢獨特的獵豔手法，還指控知名狗仔媒體《Dispatch》（簡稱D社）是金秀賢打手。

《橫豎研》主播金世義。（翻攝自YouTube）

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《橫豎研》主播金世義指出，金秀賢在韓國娛樂圈有「女演員殺手」之稱，他說《橫豎研》接獲某娛樂公司代表發送的投訴消息，裏頭清楚說明金秀賢把妹大絕招，其中包含金秀賢與金賽綸交往期間，試圖追求另一位知名女星，便使用「紙條搭訕」留下聯絡方式，最後雙方還真的見面，該女星目前也仍然在娛樂區活躍。

《橫豎研》故意把IU、雪莉、安昭熙、秀智和金秀賢（中）P在一起，還刻意醜化金秀賢。（翻攝自YouTube）

《橫豎研》故意把IU、雪莉、安昭熙、秀智和金秀賢P在一起，讓外界引發諸多猜測，並懷疑是否有未公開的戀情尚未浮出檯面。金世義特別在直播中點名D社，質問：「消息這麼多，D社不可能完全不知情」，暗戳D社手頭上應該有相關證據，但卻故意選擇隱瞞，不排除有金秀賢有利益關係。

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