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娛樂 最新消息

（影）17歲澎湖囝仔太讚了！勇闖韓國經紀公司當PSY師弟

來自澎湖的練習生Yusen驚喜參戰《BOYS II PLANET》。（翻攝自IG）來自澎湖的練習生Yusen驚喜參戰《BOYS II PLANET》。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國選秀節目《BOYS II PLANET》開播，來自澎湖的17歲練習生「Yusen」金淯生Yusen因表現優異，今宣布正式簽約娛樂公司P NATION，成為「江南大叔」PSY的同門師弟，成為年度重點栽培對象之一！

Yusen來自澎湖，外公曾是中油公司澎湖區處的員工，Yusen的父母親雖然長期旅居美國，但沒停止過對故鄉澎湖的關心，告誡Yusen長大後不要忘本；Yusen長相帥氣，從小對舞蹈充滿熱情，在校園活動中展現舞台魅力，吸引韓國選秀節目的目光。

Yusen橫掃激烈選秀、闖進全球160強。（翻攝自IG）Yusen橫掃激烈選秀、闖進全球160強。（翻攝自IG）

後來Yusen在洛杉磯就學期間，意外被P NATION星探發掘，自此開啟成為K-POP練習生的旅程。在韓國訓練的兩年間，Yusen靠著自律與努力，自學韓文並精進表演技巧，語言能力大幅提升，目前已能流利使用中文、英文與韓文溝通，展現作為國際級練習生的潛力；Yusen謙遜表示：「很謝謝P NATION對我的照顧，我會更加努力讓更多人看見我！」

此次選秀規模堪稱史上最大，吸引全球110個國家報名、超過600家經紀公司洽詢合作，Yusen成功闖進全球前160強，嶄露鋒芒，他不僅擁有流暢歌聲與穩定饒舌節奏，更具備獨立編舞的能力，舞蹈風格充滿力量與張力，是舞台上最具爆發力的新星之一。

Yuse《BOYS II PLANET》 舞台表現強勢吸粉，人氣急升。（翻攝自IG）Yuse《BOYS II PLANET》 舞台表現強勢吸粉，人氣急升。（翻攝自IG）

節目開播後，Yusen的舞台表現迅速成為觀眾熱議焦點，不只在節目中獲得導師與選手讚賞，在社群與論壇上也引起高度討論。《BOYS II PLANET》最終將選出8位實力與人氣兼具的選手，組成限定男團，展開為期5年的活動。

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