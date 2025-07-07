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高橋藍重逢15年前初戀！排球王子問「妳單身嗎？」一句回答嗨翻眾人

高橋藍看到初戀十分驚訝。（翻攝自X）高橋藍看到初戀十分驚訝。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本排球國手高橋藍有著「排球王子」的美稱，他日前登上日本談話性節目，節目更請來他的初戀，兩人相隔15年再度重逢，讓高橋藍肉眼可見的激動。

高橋藍、高橋壘兄弟檔登上「閒聊007」，與喜歡的藝人出川哲朗同台。（翻攝自X）高橋藍、高橋壘兄弟檔登上「閒聊007」，與喜歡的藝人出川哲朗同台。（翻攝自X）

23歲的高橋藍是日本奧運國手，哥哥高橋壘也是排球選手，這對帥哥兄弟檔在日本受到女性熱烈歡迎，只要出賽，觀眾席清一色都是女粉絲。兩人一同登上「閒聊007」節目，高橋壘自己都說「會場大概9成都是女生，幾乎都沒有男生」，被問到誰的人氣比較高？高橋壘立刻稱是弟弟，而高橋藍也沒有否認，自知人氣確實高於哥哥。

除了兄弟倆之外，媽媽小百合也到場盯場，他們分享取名為「壘」、「藍」是因為父親喜歡棒球，高橋壘的「壘」正是棒球的壘包，而「藍」則是因為與日文的紅不「讓」（全壘打）音相同，才因此取名。兄弟倆從小就與家人傳接球，結果長大卻打起了排球，讓主持人開玩笑吐槽：「真有夠不孝！」

七海是高橋藍孩提時期的初戀。（翻攝自X）七海是高橋藍孩提時期的初戀。（翻攝自X）

節目上，高橋藍分享5、6歲時有個初戀，兩人互相喜歡，就算後來讀了不同的小學，對方也連續送了他6年的情人節巧克力，反觀他6年間從來沒有在白色情人節時回禮給對方，被現場眾人吐槽，連哥哥壘都補刀：「如果是我一定會回送。」現場6位主持人全舉手支持壘，德井義實還分析：「被藍傷害之後，再由壘來療癒。」

高橋藍坦言，在小學之後就再也沒有見過對方了，「我有想過她現在在幹嘛，因為以前真的很喜歡她，做什麼事情都一起。」沒想到話說到一半，高橋藍的初戀七海（音譯）竟然驚喜現身，讓高橋藍又驚又喜，她承認當時確實喜歡高橋藍，不過現在對他的看法是「啊～是名人了啊」，曾經翻過高橋藍上封面的anan雜誌，不過她本人並沒有去看過排球比賽，高橋藍也當場承諾會招待她去看比賽。

高橋藍詢問對方是否有男友。（翻攝自X）高橋藍詢問對方是否有男友。（翻攝自X）

現場主持人起鬨，要高橋藍問七海是否還單身？七海回應：「我沒有男朋友，我也沒有老公。」讓全場陷入瘋狂，主持人又逼問高橋藍有沒有女友，高橋藍也坦言現在單身。最後，七海表示：「能夠見到你真的很開心，真的非常謝謝你，希望你未來能夠繼續保持『藍』的模樣繼續努力，我會為你應援。」高橋藍則回應：「就是我的初戀沒錯，見到妳很開心，希望妳未來一定要來看比賽，跟家人感情也很好，一起去吃個飯吧。」高橋藍強調自己會請客。

七海回應高橋藍「沒有男友」，讓現場眾人都相當激動。（翻攝自X）七海回應高橋藍「沒有男友」，讓現場眾人都相當激動。（翻攝自X）

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