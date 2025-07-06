昔婚內出軌！周遊憾別前夫 告別式驚見自己「被除名」：兒子曾恨我

周遊知道兒子張志群在童年時期對她很不諒解。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕知名製作人周遊的前夫張育安上月底病逝，享壽83歲，家屬今（6日）於台北懷愛館舉辦告別式。告別式上播放逝者的生前作品影片，周遊看了驚覺自己竟被「除名」，受訪感慨：「小孩子當然有恨。」

張育安是周遊第2任丈夫，兩人育有一子張志群，當年因李朝永代班導戲，與擔任製作人的周遊日久生情，上演「驚世三角戀」，後來周遊與張育安分居、結束8年婚姻關係，並與李朝永結為連理。

請繼續往下閱讀...

周遊驚覺生前作品影片回顧自己竟被「除名」，內心感慨。（記者潘少棠攝）

張育安當年與周遊分居，張志群隨著父親生活一段時間，父子感情深厚，今天的告別式由張志群主導，進行到作品影片回顧環節時，周遊發現她與張育安掛名製作人的戲劇，她的名字被拿掉了，當下立刻明白兒子的做法，「沒關係啦！我兒子有時候可能很在乎這個」，她其實也知道，兒子在童年時期對她很不諒解，「小孩子當然有恨，但是長大懂事以後，也知道我還是對他很好」。

張志群（右）回憶與父親張育安往事。（記者潘少棠攝）

張志群在致哀悼詞時提到，小時候父親雖因事業繁忙、應酬晚歸，仍盡可能用自己的方式陪伴，「他時間會親自幫我做便當，到了學校的午餐時間，我便當一打開，同學就會圍過來，笑著說：『為什麼你的都是番茄炒蛋，偶爾加一根香腸？』說實話，我還滿喜歡吃的。」即使忙碌，張育安也會帶著他去百貨公司買玩具，不管多貴都會買，「他不是完美的父親，但他是很寵兒子的父親。」

張育安今舉辦告別式。（記者潘少棠攝）

張育安近年身體每況愈下，行動不便、逐漸與外界疏離，張志群提到，在整理父親遺物時，看到父親手機裡和臉書上的訊息，多半是與醫療保健廠商的對話，詢問要怎麼治好全身的毛病。張志群哽咽說，父親即便病體纏身，心中卻從未放棄過希望，他電腦中仍留著過去為連戲劇寫的企劃案，「他這幾年最常對我開玩笑說：『我要是中了樂透頭獎，一定分你一半，我那一半早晚也是你的。』但他始終沒中過。」

張育安今舉辦告別式。（記者潘少棠攝）

張志群也說，當他從事幕後當起監製，常聽到認識父親的長輩跟他說：「你跟你爸年輕時好像」、「你爸是個好人」，坦言有一段時間，覺得大家口中所說的「好人」其實藏著一些些遺憾。但當他年紀漸長，了解更多父親的故事後，「我慢慢體會到，他真的是很受大家歡迎的好人。」

最後，張志群和父親說：「我的好人爸爸，今天有很多長官、長輩、親友來送你，你在天上要保佑大家，你先去和爺爺奶奶團聚，我們之後天上見。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法