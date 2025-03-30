昔拍全裸寫真爆紅！女星嫁進豪門 老公一見鍾情「下面有反應」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕性感女星林鳳英過去拍攝全裸寫真爆紅，她與比利時富商Marc遠距離相戀3年，2016年決定廝守一生，便淡出演藝圈，將生活重心移至家庭；她近日登上節目分享兩人相識的過程，爆出老公先前對其他女人都沒興趣，直到看到她，突然變得生龍活虎「有反應」。

林鳳英上節目分享與老公相識的過程。（資料照）

林鳳英日前登上節目《命運好好玩》，分享她與老公相識的過程。她提到，其實Marc曾經有過一段婚姻，不過最終以離婚收尾，而自己與老公是透過好友、Marc的表弟牽線認識。

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林鳳英透露，當時Marc因為無法見到小孩，感到心情鬱悶，但是他的表弟仍不斷湊合兩人，Marc直至見到她本人，才突然變得生龍活虎，過去3年下半身「沒反應」的狀況奇蹟好轉，對此，Marc還開玩笑說：「原來沒有壞掉」。

林鳳英透露老公見到她就「有反應」。（翻攝自YT）

談及這段異國戀，林鳳英坦言，自己的英文能力不太好，不過她還是努力學習與對方溝通，此外，她經常替丈夫心理輔導，安慰他放下上一段婚姻，結果兩人認識不到兩個月，Marc就飛來台灣找她，認為找到人生第二春打算重新開始，先訂婚後交往了12、13年後結婚。

林鳳英也大讚老公很務實，雖然兩人沒有辦婚禮，但是對方給足安全感，不只送了1克拉的鑽戒，甚至還買一棟房子登記在她的名下。

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