黃子佼生日買10歲女童性影像 486先生怒斥噁心爛貨

黃子佼持有10歲女童的性影像，且根據下載時間正好是他46歲生日，行徑遭斥「噁心！」（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼被揪出是色情網路論壇「創意私房」高級會員，持有高達2259部未成年性影像，在一審判決書中被描述持有10歲女童性影像，且根據下載時間正好是他46歲生日，被網友直批：「噁心！」

團購電商名人「486先生」陳延昶以為人父的心情，透過臉書怒嗆聲：「我在這公開說，黃子佼就是個噁心的爛貨！之前支持他復出的曾國城等人也都是噁心的傢伙。」

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據了解，黃子佼與孟耿如結婚後仍未停手，甚至曾在父親節當天下載多部兒童性影像，震驚全台，傳聞黃子佼一共購買10歲女童197部非法性影片，同時加買女童身分資訊，檢方在判決書中記錄下被害者對於此案的意見，而該名10歲女童則未回函。

黃子佼令人作噁行徑曝光後引發大批網友撻伐，「明明自己也有女兒，他怎麼還做出這樣的事情。」

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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