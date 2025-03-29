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鄭恩地獻唱情歌！要台粉變梁耀燮：沒逼你們唱好

鄭恩地演唱多首充滿春天氣息的歌曲。（讀者提供）鄭恩地演唱多首充滿春天氣息的歌曲。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季今天（29日）第二天，Apink鄭恩地帶來多首充滿春天氣息的歌曲，在唱到韓劇《請回答1997》的歌曲《All For You》時，與他對唱的徐仁國「人不到聲到」，鄭恩地以完美的合音，獨自一人完成表演；演唱《Love Day》時，則是邀請台粉變成梁耀燮一起合唱，鄭恩地笑說：「不是要你們一定要模仿他的聲音，不要去想歌唱實力如何，聲音最大最棒了。」

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鄭恩地今年2月才跟著團體一起來台，相隔1個月於高雄櫻花季獻唱，她表示，這是久違在沒有成員的狀況下，自己到海外演出，希望在場的觀眾都能認識鄭恩地，聽聽她們的歌曲。她單槍匹馬來高雄演出，獻唱多首歌曲，包括《Hopefully Sky》、《The Spring》以及《大力女子都奉順》的OST《You're My Garden》等等。

她在獻唱《소녀의 소년》之前，詢問粉絲如果想到春天會想到什麼？現場有粉絲大喊「鄭恩地」，讓她害羞地說「So Sweet」。接著稱春天會讓自己想到初戀，稱初戀是「臉頰很紅的人」，難忘對方的背影，不過此話一出讓台下粉絲吃醋了，鄭恩地問，「怎麼？你們不喜歡這樣的人？我覺得很可愛啊！」，希望把當時青澀的情感表達給大家。

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