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娛樂 最新消息

Tyson Yoshi高雄脫了！梁舒涵徵友拒愛「前夫」曾子余

梁舒涵現在單身邁入第4年。（寬寬整合行銷提供）梁舒涵現在單身邁入第4年。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕梁舒涵今天（29日）在高雄櫻花季，她透露自己單身邁入第4年，希望在正負10歲的範圍內，也不排斥離過婚有小孩的對象，希望下一任是以結婚為前提交往，還笑說媽媽想要抱孫子，沒有女婿也沒關係。

梁舒涵在高雄櫻花季唱跳多首歌曲，她提到這次特別的是，多了點與觀眾的互動表演。35歲的梁舒涵接受訪問分享感情現況，她透露上一任男友在疫情解封後分手，現在單身邁入第4年，被問到《食尚玩家》的曾子余如何？曾與他一起演夫妻的梁舒涵笑說「他是前夫」，且已經看膩了，拒絕被湊對。

梁舒涵在《童話故事下集》中飾演廖曉琪一角，被問到劇中劉以豪、曾敬驊及傅孟柏誰才是她的型，她選擇劉以豪，因為可以一起生活，並希望對方要愛乾淨。雖然已經到了適婚年齡，不過梁舒涵的媽媽不會催她，要她有適合的再結婚，媽媽還開玩笑說「想要孫子、不要女婿」。

林采欣以百變的歌聲一連帶來了四首歌曲。（寬寬整合行銷提供）林采欣以百變的歌聲一連帶來了四首歌曲。（寬寬整合行銷提供）

唱作歌姬「Bae」林采欣以百變的歌聲一連帶來了四首歌曲。身穿街頭風毫不吝嗇展露好身材，以輕快俏皮的《確可》登場點燃快樂的心情，林采欣還翻唱浪漫知名日文歌曲《First Love》，以及優柔抒情的《可樂》、《舊街》，讓台下觀眾聽得如癡如醉。

BOOM！怪物星人身著藍色學院風的服裝，為高雄櫻花季準備了多樣貌的舞台。（寬寬整合行銷提供）BOOM！怪物星人身著藍色學院風的服裝，為高雄櫻花季準備了多樣貌的舞台。（寬寬整合行銷提供）

BOOM！怪物星人身著藍色學院風的服裝，為高雄櫻花季準備了多樣貌的舞台，以《墨玉》磅礴開場，帶來一連串組曲《許下星願》、《DASH！》，更精心將《SHA LA LA 蝦啦啦》改編為「Sakura」，特別在櫻花季的舞台上帶動唱，以及成員「小V」郁采真身在他鄉奔赴夢想時所寫下的《我不可一世的輕狂》之外，BOOM！怪物星人還翻唱告五人的《愛人錯過》、S.H.E的《SHERO》等經典夯曲，邀請觀眾一起嗨起來，現場相當活力滿滿。

香港創作歌手Tyson Yoshi以性感的R&B嗓音，及全樂團的編制讓炎熱的高雄氣氛更加升溫。（寬寬整合行銷提供）香港創作歌手Tyson Yoshi以性感的R&B嗓音，及全樂團的編制讓炎熱的高雄氣氛更加升溫。（寬寬整合行銷提供）

香港創作歌手Tyson Yoshi以性感的R&B嗓音，及全樂團的編制讓炎熱的高雄氣氛更加升溫，一連獻唱《THAT GUY》、《Fuck You & Your Friends》、《1994》、《IN MY DREAM》、《你不會一輩子的愛上我》、《I DON’T SMOKE & I DON’T DRINK》。

Tyson Yoshi的老婆Christy跑去韓國看G-Dragon演唱會。（翻攝自IG）Tyson Yoshi的老婆Christy跑去韓國看G-Dragon演唱會。（翻攝自IG）

以好身材聞名的Tyson Yoshi原本出場時身著皮衣外套，台下紛紛傳來粉絲「脫衣服」的呼聲，因此演唱完第二首歌後便去外套展現精壯線條，也大方接過粉絲遞過的禮物，甚至直接在台上幫台邊粉絲簽專輯，引發現場女粉臉紅心跳尖叫連連。Tyson Yoshi也趁機宣傳新專輯以及即將舉辦的簽唱會，邀請大家共襄盛舉，最後以為女友打造的千萬神曲《CHRISTY》將獨有的浪漫情懷獻給前來櫻花季的觀眾，深陷甜蜜的漩渦之中。

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