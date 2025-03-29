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韓湘琴昔日懷孕險婚變？「老公赴美追問孩子的爸是誰」

韓湘琴（右二）開畫展，老公唐威（右一）和兒女唐可珊（左二）、唐志中到齊。（韓湘琴提供）韓湘琴（右二）開畫展，老公唐威（右一）和兒女唐可珊（左二）、唐志中到齊。（韓湘琴提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人、牡丹藝術家韓湘琴今在台中舉行「韓湘琴的花花世界」畫展開幕式，一開口就直呼：「「台中我來了，終於在台中展出了！」

她提到30年前本來要在台中開展，最後應邀到美國洛杉磯拉曼藝術展出，和台中失之交臂，後來馬不停蹄在美國各地參與3年展覽，意外懷孕，大嫂立刻打電話給她老公唐威，對於這段懷孕史，她幽默說：「他從台北趕到洛杉磯，大家都覺得他好關心我，寵妻魔人，其實他是趕來質問我到底孩子的父親是誰？」引來台下哄堂大笑，結褵快53年的唐威也笑眯了眼。

回顧當時，韓湘琴自認「不知天高地厚」，因此馬不停蹄在3年間跑了美國洛杉磯、舊金山、休士頓、香港、紐約等地開個展，「也許那3年走遍了美國展出太累，記者招待會當天一起床就突然暈眩到站不起來，記者招待會後大嫂看我臉色發白就帶我去看醫生，醫生居然說『妳可能懷孕了』！」

而老公唐威得知喜訊趕來美國，韓湘琴提到自己那次臉色發白後，就知道不能再這麼累，所以海外巡迴展之後就把台中的展出就耽擱了，「後來再想展的時候覺得沒有新的東西而做罷，沒想到一轉眼將近30年。」

78歲的韓湘琴分享自己的精彩生活，提到這些年來鍛鍊身體，豐富知識，「打開我的眼界，體驗我的人生，享受天倫之樂，我跳舞、旅遊、打球、運動、幫忙照顧孫子，但也沒少畫畫，能夠讓我在畫風上突破創新的主因，是疫情期間都被關在家裡的那段時間，很慶興我會畫畫，那時我們唐先生也在家寫毛筆、畫油畫打發時間」。唐威對太太的一切嗜好興趣則是，「永遠支持，她是我們家最重要的人」。

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