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小S難走出大S離世傷痛！Makiyo曝「近況」：S媽傷心到站不起來

Makiyo出席活動，透露好友小S仍未走出痛失親姊大S的傷痛。（記者林欣穎攝）Makiyo出席活動，透露好友小S仍未走出痛失親姊大S的傷痛。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛2月2日病逝日本，在親們的護送下安葬於金寶山「玫瑰園」，同時將在碑林名人區設立雕像紀念碑，S家至今仍難走出傷痛，大小S好友Makiyo今（29）日出席美容展活動，坦言只要看到過往影片，大S喊她名字的片段都會忍不住淚流，她也透露小S近況，坦言對方仍在悲痛當中，需要給她一點空間。

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S家痛失摯愛大S，小S向節目告假半年、S媽數次在社群上抒發思念女兒之情，Makiyo坦言小S目前還未走出來，「我覺得要給他們很大的空間，這件事不僅他們家人痛、朋友痛，很多粉絲也痛，痛到椎心。」Makiyo也提到曾想要約小S相聚談心，但她說還要一點時間，「我也有打給S媽，S媽傷心到，都已經快要站不起來。」

Makiyo出席活動，透露好友小S仍未走出痛失親姊大S的傷痛。（記者林欣穎攝）Makiyo出席活動，透露好友小S仍未走出痛失親姊大S的傷痛。（記者林欣穎攝）

Makiyo目前還未去大S安葬的金寶山看她，隨時等候小S的邀約，不過提到這段日子大S曾入夢2次，第一次是大S走的那天，第二次則是大S在夢裡叫她去找S媽和小S；Makiyo感謝外界關心，感嘆表示，S家現在就像領袖不見的感覺，過往相聚的歡樂歡面都還歷歷在目，令人心痛。

而Makiyo之前暴風消瘦引起關注，身高只有158公分體重卻只有36公斤，今透露她體重有回到45公斤，「我之前太瘦，而且兩天才吃一餐瘦到36公斤，現在一天兩餐，只要別餓過頭就可以，有時真沒時間吃。」

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