接手大S骨肉！Mandy突遭嗆「違背遺願」出面反擊

Mandy嫁給汪小菲後，對繼子女視如己出。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛在摯親們的護送下安葬於金寶山「玫瑰園」，同時將在碑林名人區設立雕像紀念碑，然而一雙寶貝兒女則傳出已搬至汪小菲在台灣的租屋處生活。如今，汪小菲的二婚台灣網紅愛妻「Mandy」馬筱梅接手大S的親骨肉，面對遭受網民惡言指責違背大S遺願，她也硬起來發聲反擊。

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大S生前與丈夫具俊曄、愛女玥兒、愛子箖箖一家四口共同在信義區豪宅生活，如今2名親生骨肉的護照、台胞證等皆已轉交給汪小菲。為遵循大S生前的冀望，一對寶貝子女傳出已由汪小菲安頓在自己位於台北的租屋處，同時更聘請保母照料姊弟2人的生活起居，短期之內不會跟隨著父親搬到北京。

面對網民指控「違背大S遺願」，Mandy也不甘示弱直球反擊。（翻攝自小紅書）

如今，Mandy不僅成為汪太太，更是孩子們的繼母，豈料近日遭中國網民指責違背大S遺願，「能別總讓孩子出鏡被拍嗎？大S生前各種保護她們，你們剛接手就狗仔各種拍。」然而，Mandy也並非省油的燈，面對指控更直球回應，「你不知道台灣狗仔甩都甩不掉！孩子只要有出門幾乎都戴口罩，但不能因為狗仔都不出門正常生活吧！」

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汪小菲（左圖右）去年攜全家赴沖繩旅遊，Mandy（左圖左）全程緊牽玥兒的手陪伴聊天。（組合照，翻攝自微博）

事實上，汪小菲去年7月攜Mandy、兒女同赴日本沖繩旅遊時，一家人就被目睹到在參觀水族館期間，Mandy的手不但緊緊牽著玥兒，更一把摟著箖箖，時時刻刻將孩子們帶在身邊，除了有效避免走失風險，更可藉聊天拉近彼此間距離，返程還收到箖箖送上的貼紙，也意味著她已成功收服繼子、繼女的心。

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