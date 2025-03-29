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娛樂 日韓

潤娥出道多年首露厭惡臉 網熱議：第一次看她對粉絲這樣

被譽為「最強神顏」的少女時代成員潤娥。（翻攝自IG/X）被譽為「最強神顏」的少女時代成員潤娥。（翻攝自IG/X）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓被譽為「最強神顏」的少女時代成員潤娥，因完美臉蛋自出道就獲得高人氣，近年她逐漸從偶像轉型成演員，優秀演技讓她獲得許多好評，也藉由出道多年從未改變的親和力，讓她累積不少多年老粉。

近日潤娥被拍到現身機場的畫面，畫面中可見潤娥原本面帶微笑，開心地與粉絲打招呼，結果下一秒她突然摀住鼻子，竟露出厭惡的表情。幾秒的影片在網路上瘋傳，不少粉絲被嚇到表示：「出道那麼多年......第一次看見她這個表情」、「要是不知道原因，可能會疑惑她怎麼這樣對待粉絲」。

潤娥突表情管理失敗，原因笑翻眾人。（翻攝自X）潤娥突表情管理失敗，原因笑翻眾人。（翻攝自X）

事後，當時也在現場的粉絲紛紛跳出來表示，一切都是誤會，疑似是一名有口臭的粉絲在和潤娥說話時臭到她了，所以她才會露出這種表情。荒唐原因笑翻網友，並表示：「太稀奇了！我就想說女神的表情管理怎麼突然失敗」、「哈哈哈哈！到底是有多臭才能讓潤娥那麼嚴肅」。

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