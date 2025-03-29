梓梓應援戰袍超火辣！裙子太短 一轉身「蜜桃臀」全看光

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕職籃夢想家啦啦隊的隊長「梓梓」董梓甯，擁有E級「水滴型」上圍，完美身材圈粉無數，經常透過社群與粉絲互動；她26日於IG曬出一系列在球場應援的照片，不過，裙子似乎太短了，導致她一轉身，屁股蛋就被看光光！



梓梓擁有E級「水滴型」上圍。（翻攝自IG）

梓梓26日在IG分享一系列在球場應援的照片，並詢問粉絲，「你們眼裡的梓，喜歡單馬尾還是雙馬尾呢？」隨後俏皮地說，「不准你們選擇！真愛就是要都喜歡！」她提到，這是首度嘗試綁雙馬尾髮型，「為了記錄人生第一次的高雙馬尾來一篇，但還是很害羞的沒有放在第一張！」

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照片中，可見梓梓綁著高馬尾，身穿短版運動T恤，緊身設計完美包覆豐滿上圍，纖細的腰身也一覽無遺，然而，下半身的百褶裙似乎過短，雖然便於熱舞，但是動作過大時，屁股蛋就會露出。

梓梓裙子太短，屁股蛋被看光。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立刻吸引大批網友熱議，紛紛留言大讚「第一張真的前凸後翹」、「梓要是妳不管什麼髮型都喜歡到不行」、「超辣」。

在 Instagram 查看這則貼文 梓梓 董梓甯（@t40533）分享的貼文

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