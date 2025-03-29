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娛樂 最新消息

大港、櫻花、歌神今高雄同步嗨唱 高市府推優惠迎8萬歌迷

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025春季高雄再掀演唱會熱潮！全台最具指標性音樂節「大港開唱」、海內外巨星雲集的「7-ELEVEN高雄櫻花季」、華語歌神張學友巡演高雄站，今同步於高雄熱鬧登場，高市經發局為迎接逾8萬歌迷，啟動「商圈夜市優惠券」、「人生的避風港」鹽埕踩點集章，全力助攻商圈夜市。

人生的避風港！踩點集章活動，吸引大港樂迷探索鹽埕店家與景點。（經發局提供）人生的避風港！踩點集章活動，吸引大港樂迷探索鹽埕店家與景點。（經發局提供）

經發局說明，為迎接海內外樂迷，本週延續憑票兌換的「商圈夜市優惠券」（面額50元），更加碼推出人生的避風港！鹽埕踩點集章活動，以大港開唱所在地、深具商圈文化內涵的鹽埕區為亮點，串連10大主題、50+店家景點，號召樂迷朋友聽音樂之餘，也能走訪高雄景點、美食。

高雄櫻花季與大港開唱現場也設有「2025商圈夜市優恵券」兌換櫃檯。（經發局提供）高雄櫻花季與大港開唱現場也設有「2025商圈夜市優恵券」兌換櫃檯。（經發局提供）

高市經發局長廖泰翔指出，首檔活動人生的避風港與大港開唱串連合作，推薦樂迷朋友在高流、駁二聽音樂以外，更要去精選的鹽埕「10大主題、50+好店」踩點集章，包括鹽一市場、浪際、棧庫群等熱門景點，以及牛肉麵、粉漿蛋餅、虱目魚湯等知名在地美食，讓你在鹽埕從清晨玩到深夜。

來自台中的龐克樂迷Vincent興奮表示，這是人生第一次來聽大港開唱，為了抽中官方商品「無驚雨衣」而跟著人生的避風港！來到鹽一市場，吃了Maddog捲餅店憑優惠券贈送的「哈瑪星黑輪塔可」、超長的胖奇熱狗堡還有沖繩道地料理的酒場清志郎，感受到大港開唱在高雄的滿滿祭典氛圍。

人生的避風港！踩點集章活動，網羅鹽埕10大主題、50+好店，包括老牌理髮廳「正麗」祭出洗髮折20元優惠。（經發局提供）人生的避風港！踩點集章活動，網羅鹽埕10大主題、50+好店，包括老牌理髮廳「正麗」祭出洗髮折20元優惠。（經發局提供）

來自嘉義的子庭和欣娟表示，當初看到7-ELEVEN高雄櫻花季竟然同時有最愛的台灣樂團「美秀集團」和K-pop巨星「李泳知」，非常驚艷，立刻搶票並安排了一趟三天兩夜的高雄行，後發現櫻花季會場還可以憑票兌換「商圈夜市優惠券」，非常貼心，打算聽完李泳知後就去逛六合夜市。

經發局補充，「人生的避風港！」鹽埕踩點集章活動，不限購票粉絲參與，只要打開手機註冊登入「高雄LIVE PASS」，前往合作店家、掃描QRcode即可開始集章，集章獎項包括大港開唱官方周邊商品（泰大瓶、無驚雨衣等）、第20屆KKBOX風雲榜雙人門票、還有iPhone 16 Pro、AirPods Pro、神坊小樹點等超強好禮。現在就登入「高雄LIVE PASS」網址https://www.khlivepass.tw/activity/mgpft，紀錄專屬你的大港音樂之旅！

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