（專訪）譚艾珍慘噴近百萬退休金 曝詐團手法「每天洗腦對話超過1小時」

〔記者蕭方綺／專訪〕72歲的譚艾珍23日演完綠光劇場舞台劇《當妳轉身之後》，在千名觀眾掌聲下宣告退休，告別50年的戲劇生涯。她已許久沒演戲，開玩笑稱這回是被導演吳定謙「情緒勒索」才答應演出舞台劇，萬萬沒想到去年接下這齣戲後，意外被詐騙集團找上，纏鬥了1個多月，2者牢牢綁緊，她感慨：「我的人生如戲，工作則是戲如人生，不如最後就戲劇性結束吧！」

譚艾珍（右二）謝幕時，吳念真（右四）驚喜獻花。（綠光劇團提供）

她移居台南5年，陪伴生產完罹患產後憂鬱症女兒歐陽靖及孫子，組成三口之家，早就萌生退休之意，但吳定謙跪求她演出8年前的舞台劇，還向她保證2週來台北排練一次就好，「中午來，傍晚排完回台南！」她依舊記得8年前所有台詞，加上原班人馬王琄、羅北安、張靜之等人合作，索性點頭答應。

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但還沒上台北排戲，就遇上詐騙集團的來電，詐騙集團假冒是警察，通知她捲入詐騙洗錢案，天天都打電話給她講1個多小時的「案情進展」，譚艾珍說以往排練舞台劇，她都有個習慣，排完戲把導演給的建議全記錄下來，「而我每天都在聽這1個多小時的偵辦案情廣播劇，也都會拿紙本紀錄。」

譚艾珍（左）在《當妳轉身之後》陪癌末的王琄走人生最後一哩路。（綠光劇團提供）

她提到詐騙集團講述的「廣播劇」佈局縝密，苦笑說：「我演了五十多年戲，劇本都沒有這麼精細，剛好那時也是柯文哲案件，我看新聞學法律，也聽詐騙集團講了不少法律用詞。」從去年8月16日開始到9月23日，她最終被詐騙集團騙了98萬，好在每天她都會記下與詐騙集團交談內容，這本筆記本也成了後來警方破案依據。

她提到自己最後恍然大悟，從警局做完筆錄走出去，所長對她說：「妳安心了，這齣戲結束了！」宛如她人生寫照，一直都活在戲劇裡，但她如今能以幽默豁達的態度回首這段時光，她喊話詐騙集團：「謝謝他們陪伴我一個月的時間，演了這齣戲給我，我只繳了98萬學費。」

譚艾珍（右）在《當妳轉身之後》中，飾演王琄的教授。（綠光劇團提供）

舞台劇中她飾演王琄的教授，曾告訴王琄：「別一天到晚查資料，資料是別人的看法，要怎樣真實的來面對自己的人生才是重點。」下了戲，這句話不斷盤旋她心中，她也開始反思「面對自己的人生」，現在她轉身離開舞台，擔任台南防詐大使，天天都在看反詐資訊、影片，4月計畫跑遍全台南，反而比以往更加忙碌，直呼：「沒有比演戲輕鬆！」

此外，譚艾珍演出的舞台劇《當妳轉身之後》圍繞死亡、醫德倫理、生命價值等議題，也探討了病人自主權利法。談起身後事，譚艾珍一點都不避諱，她老早就決定要樹葬，還曾到樹葬園區親自考察，笑說：「當時我特別穿了粉紅色衣服，覺得自己就像蝴蝶一樣遊走其中。」

譚艾珍（左）和女兒歐陽靖（右）及孫子現在定居台南。（翻攝自臉書）

她的豁達生死觀遺傳自媽媽，她媽媽生前就想捐大體，但因在中國過世無法捐贈，後來選擇長眠太平洋，全家人從淡水漁人碼頭開了1個多小時的船，把媽媽撒在海洋，讓她繼續「環遊世界」，且她在女兒歐陽靖國中時，母女倆就簽了器官捐贈同意書，全家人也一起簽署病人自主權利法，為自己的生命終點做出不急救的決定。

至於目前身體狀況，她提到母女倆會定期健康檢查，但她年輕時照顧太多流浪狗，留下病根，因當時搬重物加上常摔跤，導致脊椎坐骨神經舊傷，如今靠練太極來復健。

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