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娛樂 最新消息

張學友回台灣了！坦言中鏢「我中過了」加碼一字馬驚呆全場

「歌神」張學友今晚在高雄開唱。（JDS提供）「歌神」張學友今晚在高雄開唱。（JDS提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「歌神」張學友今晚再度登「台」，一連3天在高雄開唱，這也是他第3度站上高雄巨蛋舞台，63歲的他幽默自嘲，「上一次來到高雄應該是2019年了，中間的6年經過了很多事情，最大的事情就是身體變差了。中間我想很多的朋友都有『中過』嗎？我中過了，本來以為是可以倖免的，原來不可以。」但依舊完成了「60+」世界巡演第223次的「一字馬」劈腿，全場歡呼聲不斷。

「歌神」張學友今晚在高雄開唱。（JDS提供）「歌神」張學友今晚在高雄開唱。（JDS提供）

相隔6年再攻雄蛋，一開場張學友站在高台上，全場屏氣凝神，聽他緩緩唱著《留住這時光》揭開序幕，隨即曲風一轉，熱唱《Ooh La La》、《馬路英雄》、《情不禁》3首舞曲，火速燃起觀眾的亢奮情緒。

「歌神」張學友今晚在高雄開唱。（JDS提供）「歌神」張學友今晚在高雄開唱。（JDS提供）

連續12首歌後，張學友開口和觀眾打招呼，日前因身體狀況取消廣州站演出的他，坦承自己的口哨還是吹不太出來，「我已經在後面練了很久了，吹來吹去就是這樣很小聲。我開始懷疑自己可能還沒完全好。」引來歌迷心疼。

提到邁入60歲，歌神也分享：「我也是第一次60，不要緊張，很快輪到你的！」還說自己是一個非常反叛的人，「我自己就不是很相信每個人的60都是一樣的，有些人選擇釣魚，有些人選擇一直打麻將，也是沒問題的，我喜歡唱歌，難道不可以嗎？何況我還可以。」他特別感謝支持他的台灣朋友，「我會一直做下去的，希望大家不要嫌棄。我，老是老了，可是我還是很努力地去保持自己。我會加油的。」

「歌神」張學友今晚在高雄開唱。（JDS提供）「歌神」張學友今晚在高雄開唱。（JDS提供）

和觀眾話完家常，張學友繼續演唱《日出時讓街燈安睡》及《又十年》；唱起《又十年》時，大螢幕放送的畫面是他從童年、青澀一路走到壯年，最後是滿布歲月洗禮的容顏，不少人感動落淚。

「歌神」張學友今晚在高雄開唱。（JDS提供）「歌神」張學友今晚在高雄開唱。（JDS提供）

下半場的節目，一樣是快、慢歌交替，時而動感、時而感性，最後以他自己作曲的《過敏世界》劃下句點，進入大家最愛的「歌神下凡」、與觀眾說說唱唱的安可環節，又嗨了近半小時，才在搖滾版的《吻別》中依依不捨說再見。

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