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點名黃子佼利用光環犯罪！賈永婕火大嗆「你是犯重罪」

賈永婕（左）點名黃子佼利用演藝圈光環犯罪。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）賈永婕（左）點名黃子佼利用演藝圈光環犯罪。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波後，再因手握大量未成年性剝削影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，身為「創意私房」高級會員的他難辭其咎。對此，賈永婕今（28日）氣憤難平，怒轟黃子佼「你是犯重罪！」

相關新聞：黃子佼買未成年片辯稱「紓壓」 呂秋遠揭1情況：可判數千年

黃子佼被檢警揪出查扣的硬碟中藏有大量未成年不雅片，先前一審判決書曝光，有名14歲少女因被「點菜」共遭性侵228次；另名約為12歲的未成年女孩遭拍攝255支不雅片，引發台灣社會人神共憤。

風波越演越烈，賈永婕繼去年發起連署向立法院提出五項訴求之後，稍早針對黃子佼惡劣行徑公開點名痛斥，「黃子佼你必需認罪，承認你所犯下的所有惡行！」她強調不只這些非法影片下載的部分，「還有當年利用演藝圈的光環，對未成年少女做過的每一件事情，你是犯重罪！」

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