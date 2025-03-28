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娛樂 最新消息

黃子佼買未成年片辯稱「紓壓」 呂秋遠揭1情況：可判數千年

黃子佼因持有未成年人性影像，一審被判8個月有期徒刑。（資料照）黃子佼因持有未成年人性影像，一審被判8個月有期徒刑。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼被查出是偷拍論壇「創意私房」會員，因持有2259部未成年人性影像，一審被判8個月有期徒刑。26日二審開庭時僅部分認罪，辯稱買這些影片只是為了「紓壓」。對此，律師呂秋遠在臉書發文痛批。

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呂秋遠在臉書發文，先是揭露誘騙未成年的手法，指出剛開始可能是所謂的「星探」邀約拍攝影片，並建檔輸入個人資料，如手機號碼、就讀學校、姓名等等，「即便女孩怎麼覺得奇怪，他們總是有辦法進行下一步，他們會繼續誘騙小孩，以為這就是未來的明星路，只是試鏡而已，無傷大雅。」

呂秋遠臉書揭露誘騙未成年的手法。（資料照）呂秋遠臉書揭露誘騙未成年的手法。（資料照）

若孩子開始不配合，便會威脅散布影片，受害者就在種種威脅之下，不斷提供影像、個資給買家，直到沒有利用價值為止。呂秋遠指出「沒有買賣，就沒有傷害」，這也就是為什麼兒童及青少年性剝削防制條例會把持有「這種影片」的人也列為犯罪，就是因為有太多受害者是被設計而落入圈套，「重點是，買片的人都知道，這是非自願、被欺騙、被強迫的真人真事。這些受傷的、無反抗能力的孩子，也生活在我們的四周，怎麼還會做這種事？」

最後，呂秋遠表示，持有這種非法影片，目前刑度是1年以下，但如果是在不同時間取得，倘若法官認為應當一罪一罰，有可能會判刑數百年乃至數千年，就算訂執行刑，也會很可觀。「不要再說只是下載，有什麼大錯？這些未成年人被傷害，完全就是買方的錯。也就是說，你們花錢買了孩子的痛苦，怎麼還能輕描淡寫，覺得這一點也不嚴重？」

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