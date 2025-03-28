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娛樂 最新消息

3演員片場拿相機猛拍照 王識賢不忍了：來拍戲還是來拍照？

曾少宗（右起）、王識賢、吳念軒、劉承恩出席宣傳記者會。 （記者陳奕全攝）曾少宗（右起）、王識賢、吳念軒、劉承恩出席宣傳記者會。 （記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳念軒在客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》飾演曾少宗的學生，兩人今（28日）與王識賢、劉承恩一同出席宣傳記者會，吳念軒、黃河、曹佑寧在被爆常在片場拍照記錄，讓王識賢不禁質疑，他們究竟是來拍戲還是還是來拍照的。

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吳念軒笑說，黃河的「攝影魂」比他還誇張，有時在拍情緒較重的橋段，突然覺得畫面很美，在導演準備喊Action前，立刻衝去拿相機，他緩頰說：「我能懂，因為什麼時候會有這個機會，能同時拍到這麼多的演員、藝人，這是一個很棒的事情。」

黃河的「攝影魂」，讓王識賢（圖）感到訝異。 （記者陳奕全攝）黃河的「攝影魂」，讓王識賢（圖）感到訝異。 （記者陳奕全攝）

黃河的舉動讓王識賢感到訝異，直喊：「情緒很凝重的戲，他們還很有熱忱在拍照，那個情緒是很沉重的。」他稱自己不會被影響，只是事後在想「居然有心情拍照。」但也大讚他們情緒轉換超快。

曾少宗（右起）、王識賢、吳念軒、劉承恩出席宣傳記者會。 （記者陳奕全攝）曾少宗（右起）、王識賢、吳念軒、劉承恩出席宣傳記者會。 （記者陳奕全攝）

王識賢劇中和吳念軒、黃河、曹佑寧、夏騰宏組「五虎將」，他笑說：「跟四小虎對戲很開心，看到他們會利用下戲時候互相討論，表演也都有自己的想法，也覺得很欣慰，所以在劇組中也不會因為年紀有違和感。」另外也分享：「自己為戲在語言上下了很多功夫，尤其是日文台詞，甚至會需要把對戲演員的台詞，也要背下來才不會情緒跑掉。」

吳念軒分享：「戲裡我是屬於比較樂觀開朗的個性，也因為家鄉純樸，所以我看待很多東西比較直接，也比較善良，但也因為劇中他的經歷有很多成長。」也表示：「跟這些人對戲收穫很多情感上也很真實。」

曾少宗劇中飾演的老師，橫跨日治末期至民國初期，在動盪時代下仍堅持教育，他形容這個角色如同星辰或太陽，在人們迷失時指引方向。曾少宗說：「這個角色外表平靜堅定，內心卻充滿孤獨與憂慮，這點與我本人非常相似。」他補充說：「為了呈現角色不同時期的變化，在外型上也做出調整，日治時期讓自己膚色白皙、眼神充滿希望，而被關到綠島後，則減重至57、58公斤，並刻意曬黑、讓嘴唇乾裂，力求貼近角色當時的狀態。」談到與吳念軒之間的對手戲，曾少宗也分享：「兩人並未刻意拉近距離，而是透過眼神交流，呈現角色間的陌生感。」

吳念軒被形容是個「讓人安心的大暖男」。 （記者陳奕全攝）吳念軒被形容是個「讓人安心的大暖男」。 （記者陳奕全攝）

劉承恩從劇場跨到幕前，坦言壓力極大，讓他數度崩潰，回憶起與吳念軒對戲的過程，他表示，吳念軒是劇組中第一個主動與他交談的人，讓他感到非常溫暖，一場在碉堡拍攝的對手戲，更讓他印象深刻，「那天我提早半小時到碉堡培養情緒，沒想到碉堡場景的真實感太強烈，我瞬間被震撼到蹲在角落，當導演和念軒進來對戲時，我見到他的第一眼，情緒就直接爆發，淚流不止，一次就順利過關。」他形容吳念軒是個「讓人安心的大暖男」。

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