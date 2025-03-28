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娛樂 最新消息

王識賢開社群太歡迎遭停權 收私密鹹濕照示愛「頭皮發麻」

曾少宗（右起）、王識賢、吳念軒、劉承恩出席《星空下的黑潮島嶼》記者會。（記者陳奕全攝）曾少宗（右起）、王識賢、吳念軒、劉承恩出席《星空下的黑潮島嶼》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕王識賢近期積極經營個人社群，今（28日）出席客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》宣傳記者會，透露是因應歌迷及影迷的要求，才決定開設社群媒體，笑說收到不少露骨告白訊息，「我頭皮發麻，但開心啦！」

王識賢去年12月才開通Instagram、Threads帳號。（記者陳奕全攝）王識賢去年12月才開通Instagram、Threads帳號。（記者陳奕全攝）

王識賢去年12月開通Instagram、Threads帳號，因人氣太高，短時間按讚數太多、粉絲追蹤太快，一度遭官方以為是假帳號，而被限制發文，吳念軒還笑說：「現在識賢哥的按讚數都比我還多。」

王識賢透露收到大量粉絲熱情的告白私訊。（記者陳奕全攝）王識賢透露收到大量粉絲熱情的告白私訊。（記者陳奕全攝）

王識賢回覆留言親力親為，他坦言很累，因為會怕回的不好，但也收到不少影迷私訊說：「我爸爸好喜歡你」、「媽媽是你的粉絲」、「我媽媽好想嫁給你」，讓他當場頭皮發麻，「她們那些年紀比我女兒還小，我平常心看待啦，他們會喜歡我的作品比較重要，可以帶給大家歡樂。」

眾人也好奇，開設社群以來，有無收過私密鹹濕照？王識賢當場露出謎笑說：「這我就不方便透露了。」至於會回覆哪一類的私訊？他說：「內容要正常，不要太過火。」

王識賢分享以前遇到待遇不公平的情況。（記者陳奕全攝）王識賢分享以前遇到待遇不公平的情況。（記者陳奕全攝）

王識賢在《星空下的黑潮島嶼》遭遇獄友曹佑寧打小報告，被問戲外有無類似遭遇，他笑說以前曾被出賣，有次在劇組遇到待遇不公平的情況，大家講好要一起向長官反應，最後只有說他一個人去抗議，結果就被長官點名「因為你出頭，那你休息吧！」他後來自我反省，覺得當時年輕氣盛，脾氣太過衝動，然而他現在會先「停、看、聽」，認為有些事情可以以協調、溝通的方式解決。

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