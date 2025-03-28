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娛樂 最新消息

黃子佼判決太輕引眾怒 王思佳撂重話：虐童就是唯一死刑

王思佳帶著愛犬走秀。（記者林欣穎攝）王思佳帶著愛犬走秀。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕王思佳今（28）日帶著兩隻愛犬Snow、Leo盛裝出席「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」時尚大秀，王思佳與兩隻寶貝狗穿上同款高級訂製服走秀又美又可愛，被問及日前曾國城失言風波，她未多作回應，但身為人母的她重話表示：「虐童虐狗就是唯一死刑」。

王思佳重話表示：「虐童虐狗就是唯一死刑」。（記者林欣穎攝）王思佳重話表示：「虐童虐狗就是唯一死刑」。（記者林欣穎攝）

曾國城日前受訪因提到期待黃子佼復出慘丟節目與代言，王思佳表示，自己身為演藝圈晚輩，不好去作評論，她認為每個人都有自己的想法，但身為孩子的母親她也有自己的底線，「我想我一再強調的就是，虐童虐動物者就是一定要唯一死刑。」

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而黃子佼日前6度開庭，判決書曝光再次引起眾怒，黃子佼一審遭判決8個月有期徒刑，也被外界認為判太輕，王思佳也說：「我自己身為母親、愛狗人士，我覺得這個是我沒辦法理解的，很多事情已經在司法程序時，希望能有讓大家接受的結果這才是最重要的，我們身為公眾人物，要謹言慎行不能被人說亂帶風向，但我心裡的那一把尺是很堅定的。」

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至於之前小優和玥熹鬧翻一事，她提到自己沒有去了解，「所有故事都有兩派說法，但我不想道聽塗說，我必須說我也被人講過一些莫名其妙的話，但那已經不可考，只能說每個人底線不同，（小優）就撞到冰山了。」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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