玥熹手抖怒斥小優毫無悔過 曝改名真相「不能讓父親蒙羞」

玥熹（右）指控小優造謠，雖然小優已經道歉，但玥熹今直言無法原諒小優。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小優日前遭玥熹（本名夏乙薇）、宋羽葤指控造謠，過去「大嘴巴」的黑歷史也不斷被挖出，雖然她已發聲道歉，仍未獲兩人原諒。玥熹今出席短片《網紅崛起》首映記者會時再度談及此事，直言無法原諒小優，她邊說手還抖到難以控制，可見情緒仍未平復。

綠茶、王以路、陳為民、黃小柔和玥熹今出席《網紅崛起》首映記者會。（億元資本提供）

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談及小優的道歉，玥熹表示：「當初她發聲明說被『憂鬱症閨密』出賣，我就是那個閨密，但她的道歉聲明卻從未提及我，我等了一個月，卻始終等不到一句話。現在她又找憲哥說想道歉，但這個時機點已經過了，我的世界裡不會再有她，也希望她不要再打擾我的生活。」

玥熹以為經過此事件，可以把自己想成小優生命中的逆貴人，無奈現在卻成了對方劇本裡的反派角色，讓她極度失望、內耗，「我改這個名字是因為我父親，不能讓它被玷污，我必須捍衛名聲，不能讓父親蒙羞。」

玥熹不接受小優道歉，已將對方逐出自己的世界。（記者侯家瑜攝）

對於是否希望小優退出演藝圈？玥熹說：「我沒有特別期待，她對我已是陌生人。我只是為了自保，告訴大家真相，就像憲哥說的，『這條死路是她自己選的』。」至於未來是否願意與小優同台？她坦言：「小優對我來說已是陌生人，就是抱持在節目上遇到新來賓的心態就好，之前我會因為她拒絕邀約，但現在不會特別排斥了。」

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黃小柔則給玥熹建議：「女人不要為難女人，演藝圈沒有永遠的敵人，這件事終究會過去，重要的是你能從這波風波中學到什麼。」

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