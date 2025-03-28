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「男生坐著尿較man」意外掀網戰 許藍方親上火線回應

許藍方有「最美性學博士」的稱號。（翻攝自IG）許藍方有「最美性學博士」的稱號。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最美性學博士」許藍方經常在社群分享性學領域知識，日前便發文表示「我真的鼓勵所有男人都坐著尿尿」，並指出4大好處，掀起網友討論。

許藍方日前在社群平台Threads發文寫下，「我真的鼓勵所有男人都坐著尿尿」，並指出這樣尿得比較乾淨，內褲上也比較不會有尿漬，廁所也不容易有尿騷味，「最重要的是，你的另一半會更愛你」，最後更大力稱讚，「我反而覺得願意坐著尿尿的男人，比堅持站著尿的man。」

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貼文曝光後，引來兩派網友論戰，不少人提出自身經驗表示認同，但也有人認為男女生理構造不同，更重要的應該是使用完要擦拭坐墊。對此，許藍方現身留言區解釋，「身體健健康康的男生坐著尿站著尿並無影響，也許對你來說非得要站著，可能有一些難言之隱，我相信愛您的另外一半是可以接受的。」

許藍方也補充，鼓勵男性坐著尿尿的前提是指坐式馬桶，並不是建議男人坐在小便斗上，強調「如果站著尿尿，願意把尿完之後馬桶周圍和地板上的尿尿子清潔乾淨的人，那就真的沒有什麼必要坐著尿了。（簡而言之，建議坐著尿的前提是，把尿滯留在馬桶上或地板上的人。）  」

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