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娛樂 最新消息

【12星座一週運勢7/7～7/13】水逆前預備備…開運色&吉利數字快記住

星座專家提醒，水星逆行還沒開始，但陰影期已正式啟動了。（達志影像）星座專家提醒，水星逆行還沒開始，但陰影期已正式啟動了。（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕你是不是最近突然很想斷聯、換工作、離職、搬家、退群組，還想封鎖一堆人？其實不是你壓力大，是宇宙在幫你重開機。星座專家「安德魯的賤聲房」強調，本週星象就一句話：你以為還在平地，其實早就在走鋼索了！

➤水逆「陰影期」是鬼門開前的彩排

「安德魯的賤聲房」指出，本週星象有兩大重點，其一是7/7天王星進雙子，一進場就直接翻桌，讓人有種什麼都想改、什麼都想拋的衝動；其二是水星逆行陰影期正式開啟，專家強調，「正式逆行是7/18～8/11，但我跟你講，陰影期才是鬼門開前的彩排。」水星逆行還沒開始，但陰影期已正式啟動，這段時間比正逆行還難搞，因為你知道會出事，但又說不出來哪裡怪，一旦行事太過小心翼翼，有時反而難以大展拳腳。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

➤♈ 牡羊座

．工作：你現在是才剛冒出一個念頭就很想立刻執行，效率爆棚，但問題是……資訊都還沒看清楚你就衝了。結果呢？關鍵細節全漏。放慢一點，好嗎？你不是在比賽快問快答，「食緊絕對挵破碗」這句話，根本是為你量身打造。
．財運：你真的要學會管錢，而不是被錢牽著鼻子走。這週有點容易被「人情壓力」破財～朋友借錢、家人要幫忙、另一半亂刷你的卡。該硬的時候要硬，不然月底你只會跟ATM面面相覷。
．桃花：有人對你有意思，但你完全沒發現。不是你沒魅力，是你太忙、太懶得觀察細節。加上對方沒長在你愛的款上，你連曖昧雷達都懶得開。
．健康：你知道你該運動，你也說你要運動，但你就是沒去運動。身體已經在用各種小警告（痠、痛、卡）提醒你：再不動就真的壞掉了。這週至少動個3次，不然你會變成脾氣暴躁又腰痠背痛的火球。
．幸運色：冷靜灰
．幸運數字：5

➤♉ 金牛座

．你之前累積的努力，這週開始回饋給你了。沒有煙火、沒有掌聲，但你自己最知道：我穩穩地在發光。當別人還在說「努力就會有回報」，你已經在收成啦。
．財運：錢包沒爆滿，但終於不用每天刷新銀行App看帳戶餘額。財務狀況穩到讓你可以安心吃雞排了，安全感拉滿，理財觀念也跟著回魂。
．桃花：你最近有點小迷人，不用特別撩，身邊就有人開始默默靠近。但你也太佛系了吧，人都貼到你肩膀了你還在裝沒事。真的想脫單，就收起你那套「慢慢來」的牛式浪漫，至少眼神接一下球好嗎？
．健康：這週聚會多、飯局多，你的嘴巴雖然在說「吃一點就好」，但你筷子根本沒停過。喝酒適量、甜點少吃，金牛的快樂要靠節制來延續，不然快樂完就只剩胃在叫救命。
．幸運色：深藍色
．幸運數字：3

➤♊ 雙子座

．工作：你這週點子像打開水龍頭一樣狂噴，提案、創意全部來！但講太快、太飄渺，大家會懷疑你是不是從宇宙來的外星人，請記得～再天才的想法也需要翻譯成人話，才不會被老闆貼上「太ㄎ一ㄤ」的標籤。
．財運：副業運爆強，有副業的人笑著數錢，沒副業的人哭著問：我怎麼還在當月光族？如果你還沒有副業，這週趕快開啟你的斜槓腦袋，什麼都可以研究一下，光靠正職真的會讓你活得有氣無力。
．桃花：曖昧話題超多，左聊一個右撩一個，社交能量滿點，但問題是～你自己很快就膩了。曖昧對你來說像氣泡水，剛喝很新鮮，喝多就打嗝。這週桃花多是露水姻緣，別太當真。
．健康：腦袋24小時開機，想這個想那個，結果睡眠品質爛到爆。你以為你在熬夜，其實你在累積痘痘跟口臭的能量。該睡的時候睡，該休息的時候休息，不然你下一次會用倦容嚇壞曖昧對象、長官或客戶。
．幸運色：沉穩黑
．幸運數字：8

➤♋ 巨蟹座

．工作：你現在敏感到像情緒雷達全開，人家才皺個眉，你就在腦內開18個會議自我檢討。別人的事你全放在心上，結果搞得自己累爆又煩躁。這週的重點只有一個字：「閉嘴」，不要雞婆、不要插手、不要當別人的垃圾桶，自己的情緒先顧好啦！
．財運：錢不是被花在大事上，是每天一點一滴燒光的。什麼便利商店三件組、外送湊免運、買一送一你全都買，帳戶根本慢性出血。記帳App都來不及輸入你刷卡的速度。
．桃花：本來以為心情平靜，結果前任突然像鬼片反派一樣跳出來：「欸～最近好嗎？」你以為已讀不回可以結案？人家這次帶劇本來了。理智線請綁緊，不要被三句關心騙到重新進場。
．健康：你真的別再用嘴巴安慰自己的情緒了，暴飲暴食不等於療癒。壓力一來就吃、心情一糟就喝，你的胃已經在寫請辭信。改用運動、冥想、睡覺處理，不然你下週會多一筆胃藥費。
．幸運色：天使白
．幸運數字：2

➤♌ 獅子座

．工作：你現在的狀態就是「還沒出手，但氣勢先贏」。別急，一切都在醞釀中。這週是準備期，不是爆發期，戲棚下站久了，舞台自然會給你留位置。穩住，發光的時機還沒到。
．財運：你現在那個「突然很想投資」、「感覺這個會賺！」的直覺，說實話……九成都不靠譜。再觀察幾天，讓市場冷靜一下，不然你的錢會像你前任：一去不回。
．桃花：你的吸引力這週像剛開燈的舞台：亮，還有點閃。但人家會不會上台，靠的是你有沒有準備好。頭髮別亂翹、衣服不能皺，你只要一邋遢，太不修邊幅會讓邱比特的箭射歪。
．健康：你那個肩膀、腰、脖子，是不是覺得快變成鋼鐵獅？身體在喊救命了啦～別再說「沒事我撐得住」，撐到最後去國術館排3天才知道……早該去。
．幸運色：大地色
．幸運數字：7

➤♍ 處女座

．工作：你覺得自己效率很高，但為什麼事情一改再改、一做再做？不是你不努力，是事前溝通方向根本歪掉。這週最大的功課就是：不要太堅持己見，嘴巴甜一點，腰軟一點，態度柔一點，本週任何事沒有標準答案。
．財運：這週你只要動錢，就會買到爛東西、選到爛投資，還自己嘴硬不願承認。拜託，這週真的「錢包封印術」請發動，一塊錢都別輕舉妄動。
．桃花：你很努力靠近對方，但靠的方式像在衝鋒陷陣。氣場太強、語氣太直，讓人根本不敢回應你。真的喜歡就收斂一點、演一下，別讓人家還沒認識你，就先想逃命。
．健康：腦袋轉不停、壓力破表，睡覺變成「數綿羊競賽」。這週請你把按摩、泡澡、冥想、聽白噪音的App全都用起來，能放鬆的排好排滿。
．幸運色：蘋果綠
．幸運數字：4

➤♎ 天秤座

．工作：團隊合作氣氛不錯，但最亮眼的其實是你，只是你還在裝謙虛？拜託，現在不是演「佛系職員」的時候，有機會就上，大方承認你有料，不然人家真的會以為你在愛愛假拜拜、裝謙虛裝過頭。
．財運：你這週最大資產是你的嘴巴。只要你嘴巴甜一點、多寒暄幾句，錢脈就會跟著人脈一起湧出來。你根本自帶印鈔機，只差沒自己開銀行。
．桃花：曖昧機會激增，但你那套穿2年沒換的褲子是不是該退休了？繼續邋遢的話，就繼續單身吧，沒人會想跟一坨懶散能量談戀愛。整理個頭髮、換件新衣，立刻讓你桃花戰力+100分。
．健康：優雅如你也會被久坐摧殘，這週肩膀像卡榫、腰跟椅子合而為一。起來動一下，不然下一步就是預約整脊中心。
．幸運色：鮮紅色
．幸運數字：6

➤♏ 天蠍座

．工作：你覺得同事都是來添亂的，別人覺得你是閻羅王，你那個小眼神，開個會像在參加魷魚遊戲，溫柔一點啦。
．財運：現在不是你出手的時候，真的別衝動。市場不是你能控制的戀人，盯太緊它也不會愛你。這週乖乖守成，留點錢買冷靜。
．桃花：你只是問一句「你為什麼不秒回？」結果人家以為你在情緒勒索。你其實是在乎，但表達方式有點不優，收一點，才有機會長久。
．健康：情緒太多，睡眠直接GG。腦子像深夜影展在放內心小劇場，怎麼睡？先把你的心結解開好嗎。
．幸運色：摩卡慕斯
．幸運數字：11

➤♐ 射手座

．工作：你現在超想改革、想砍掉重練，但這週亂動的結果，只會像是在微波爐裡放雞蛋，炸得亂七八糟。冷靜，先觀察風向。
．財運：看起來像致富的機會，其實是陷阱的扮豬吃老虎。你以為是打怪升等，結果對面是大魔王，這週該當旁觀者，不當犧牲者。
．桃花：你以為你懷念前任，其實你只是在懷念「有人陪」的感覺。別被寂寞騙回頭，舊情人只是你內心空虛時的便利貼，不代表適合重新黏上。
．健康：太久沒動突然拚命運動，結果膝蓋先陣亡。你是熱血不是鐵骨，動歸動，別練成半殘。
．幸運色：奶油黃
．幸運數字：1

➤♑ 魔羯座

．工作：事情多到像是在打地鼠，一個解決另一個又跳出來。效率不夠就會被壓成肉泥，家裡有貓的剛好用上，記得：能多快就多快，這週沒人在等你。
．財運：不是你沒錢，是你會忘記繳該繳的東西。水費、電費、信用卡、分期付款，記得通通都要付，別到月底看帳戶才開始喊「誰偷我錢」。
．桃花：戀愛？你連吃飯都想跳過～還談什麼戀愛。你不是沒對象，是懶得經營；不是沒心動，是心太累。這週愛情真的排不上優先序。
．健康：坐姿像蝦子、站姿像駱駝，怪不得腰背痛得像被下降頭一樣，調整一下姿勢，20幾歲的年齡，50幾歲的姿勢是能看嗎？
．幸運色：深灰褐
．幸運數字：12

➤♒ 水瓶座

．工作：團隊合作突然開外掛，創意像不用錢一樣狂撒，尤其行銷、企劃、社群這種「靠腦袋+嘴皮子」的，完全你的主場。終於不是只有你覺得自己聰明，別人也跟上節奏了。
．財運：現在沒有一夜致富的劇情，而是聰明理性的質感，下載一個理財App，把它當成你的錢包守門員，不然你自己根本忘記錢花去哪了。
．桃花：實體世界你可能很懶得講話，但網路上一聊開，誰都想跟你開花，線上曖昧滿點，有人會讓你覺得：「欸，這個人我好像可以講廢話講一輩子」。
．健康：盯著手機螢幕的時間爆炸多，小心眼睛抗議。你不是在開會就是在滑手機，眼壓飆高、頭還在痛，放下手機，離開電腦，現在立刻、馬上。
．幸運色：冰藍色
．幸運數字：9

➤♓ 雙魚座

．工作：整個辦公室都在比「誰比較尷尬」，你講什麼都被誤會成別的意思。壓力山大的你又不想吵架，結果全場最累的是你。建議：回訊息前深呼吸3秒，不然你可能下一秒就道歉到懷疑人生。
．財運：手一滑就下單、逛一圈就想買……STOP！這週大筆花費都會變成「我幹嘛買這個？」你喔，想買的東西，先放進購物車啦，一週後再來看你還想不想要它。
．桃花：看一部愛情電影就覺得「我也想要被那樣愛」。醒醒吧，人家劇本花3年寫，你一週就想活成主角？這週要現實一點，不然會愛上一個連LINE都回很慢的人。
．健康：身心都在鬧罷工，你最需要的不是健身房而是泡澡盆。丟掉手機、關掉社群、放空一下，你會發現平靜其實不用WiFi。
．幸運色：粉紅泡泡糖色
．幸運數字：0

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